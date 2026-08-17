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Ким Чен Ын сделал Путину громкое заявление о будущем отношений: что задумали Москва и Пхеньян

Северокорейский лидер назвал сотрудничество с Россией продолжением совместной борьбы и пообещал сохранять «драгоценные традиции дружбы»

17 августа 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о дальнейшем углублении отношений с Россией и выразил надежду на успешное будущее двустороннего сотрудничества. Его заявление прозвучало в ответ на приветствие российского правителя Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA.

Ким Чен Ын сделал Путину громкое заявление о будущем отношений: что задумали Москва и Пхеньян

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Как отмечается, Путин направил Ким Чен Ину поздравительное послание по случаю 81-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне и освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

В своем обращении российский лидер заявил, что связи между Москвой и Пхеньяном укрепились благодаря совместной борьбе советских военных против Японии. Путин также подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно продолжаться "во всех сферах".

Ким Чен Ын в ответ заявил, что отношения Северной Кореи и России развиваются на основе исторического наследия. По его словам, нынешние связи двух государств "продолжили историю совместной борьбы за справедливость и драгоценные традиции дружбы".

Северокорейский лидер также выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений. Его заявление стало очередным публичным подтверждением тесных контактов между Пхеньяном и Москвой.

В то же время, стороны в своих официальных посланиях акцентировали внимание прежде всего на исторических связях и дружбе между государствами.

Отношения России и КНДР в последние годы привлекают особое внимание из-за их активного сближения. Москва и Пхеньян все чаще демонстрируют готовность углублять сотрудничество и публично подчеркивают стратегический характер своих связей.

Заявление Ким Чен Ина свидетельствует о том, что Северная Корея не планирует сворачивать курс на сближение с Россией и рассматривает нынешние контакты как основу для долгосрочного партнерства.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/north-koreas-kim-russias-putin-reaffirm-ties-korean-liberation-day-2026-08-16/
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