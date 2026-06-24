Кім Чен Ин запускає ядерний флот: Північна Корея похвалилася новим надозброєнням

Північна Корея зробила черговий крок у розвитку свого військового потенціалу. Лідер країни Кім Чен Ин офіційно оголосив про включення до складу військово-морських сил нового есмінця "Чхве Хен" водотоннажністю п'ять тисяч тонн і заявив про початок масштабної програми створення флоту, здатного нести ядерну зброю.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Урочиста церемонія відбулася у порту Нампхо на західному узбережжі КНДР. Під час виступу Кім назвав новий корабель важливою віхою у модернізації армії та наголосив, що програма оснащення флоту ядерними системами реалізовуватиметься без будь-яких відхилень від наміченого курсу.

За словами північнокорейського лідера, нинішній есмінець стане лише першим елементом значно масштабнішого проекту. Пхеньян має намір щорічно будувати по два нові кораблі, що перевершують його за розмірами та бойовими можливостями. У планах — створення крейсерів водотоннажністю до десяти тисяч тонн, кораблів супроводу та нових підводних платформ.

Експерти зазначають, що досі військово-морські сили КНДР здебільшого складалися з невеликих катерів та суден берегової оборони. Однак останні заяви свідчать про намір країни суттєво розширити свою присутність як у Жовтому морі, так і в акваторії Японського моря.

Особливу увагу привернули слова Кім Чен Ина про міжнародну обстановку. Він заявив, що події на Близькому Сході підтверджують правильність курсу щодо прискореного розвитку ядерного арсеналу. На думку північнокорейського лідера саме наявність потужної зброї стримування є єдиною гарантією безпеки держави.

На тлі напруженості, що зростає в регіоні, програма створення ядерного флоту може стати новим викликом для сусідніх країн і ще більше ускладнити ситуацію в Східній Азії.

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