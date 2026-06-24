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Ким Чен Ын запускает ядерный флот: Северная Корея похвасталась новым сверхвооружением

Лидер КНДР пообещал ежегодно строить еще более крупные боевые корабли и ускорить милитаризацию страны на фоне мировых конфликтов

24 июня 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Северная Корея сделала очередной шаг в развитии своего военного потенциала. Лидер страны Ким Чен Ын официально объявил о включении в состав военно-морских сил нового эсминца "Чхве Хён" водоизмещением пять тысяч тонн и заявил о начале масштабной программы создания флота, способного нести ядерное оружие.

Ким Чен Ын запускает ядерный флот: Северная Корея похвасталась новым сверхвооружением

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Торжественная церемония состоялась в порту Нампхо на западном побережье КНДР. Во время выступления Ким назвал новый корабль важной вехой в модернизации армии и подчеркнул, что программа оснащения флота ядерными системами будет реализовываться без каких-либо отклонений от намеченного курса.

По словам северокорейского лидера, нынешний эсминец станет лишь первым элементом гораздо более масштабного проекта. Пхеньян намерен ежегодно строить по два новых корабля, превосходящих его по размерам и боевым возможностям. В планах — создание крейсеров водоизмещением до десяти тысяч тонн, кораблей сопровождения и новых подводных платформ.

Эксперты отмечают, что до сих пор военно-морские силы КНДР в основном состояли из небольших катеров и судов береговой обороны. Однако последние заявления свидетельствуют о намерении страны существенно расширить свое присутствие как в Желтом море, так и в акватории Японского моря.

Особое внимание привлекли слова Ким Чен Ына о международной обстановке. Он заявил, что события на Ближнем Востоке подтверждают правильность курса на ускоренное развитие ядерного арсенала. По мнению северокорейского лидера, именно наличие мощного оружия сдерживания является единственной гарантией безопасности государства.

На фоне растущей напряженности в регионе программа создания ядерного флота может стать новым вызовом для соседних стран и еще больше осложнить ситуацию в Восточной Азии.

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