Кім Чен Ин міг впасти в кому: диктатора нібито таємно вивезли до Пекіна через крововилив у мозок

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Недилько Ксения
Навколо стану здоров'я очільника Північної Кореї розгорівся черговий масштабний шквал спекуляцій у світовому інформаційному просторі через його раптове зникнення з державних медіаресурсів. Користувачі соцмереж висувають теорії, що через низький рівень медицини в Пхеньяні деспота довелося терміново транспортувати до Пекінського союзного медичного коледжу після раптової серцево-судинної кризи.
Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел
Північнокорейський аналітик Бенедикт Роджерс в ефірі нового YouTube-каналу From The Newsroom закликав ставитися до цих даних із обережністю, нагадавши, що подібна інформаційна хвиля вже спостерігалася у 2020 році.
Тим часом у західних розвідувальних колах уже активно моделюють сценарії транзиту влади у закритій ядерній державі, де на заміну Кім Чен Ину можуть прийти ще більш жорстокі жінки з його династії.
Головною тимчасовою спадкоємицею престолу аналітики вважають 38-річну молодшу сестру диктатора Кім Йо Чжон, яка вже має колосальний вплив на політичні процеси та нещодавно погрожувала Південній Кореї розгортанням додаткової тактичної зброї на кордоні.
Державні ЗМІ Північної Кореї вже опублікували фото лідера країни на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям. Напередодні таблоїд The Sun писав, що Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок і був екстрено доставлений на лікування до Китаю.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кім Чен Ин набрав рекордну вагу: що відомо про самопочуття диктатора та його пристрасть до делікатесів.