Кім Чен Ин міг впасти в кому: диктатора нібито таємно вивезли до Пекіна через крововилив у мозок

Навколо стану здоров'я очільника Північної Кореї розгорівся черговий масштабний шквал спекуляцій у світовому інформаційному просторі через його раптове зникнення з державних медіаресурсів. Користувачі соцмереж висувають теорії, що через низький рівень медицини в Пхеньяні деспота довелося терміново транспортувати до Пекінського союзного медичного коледжу після раптової серцево-судинної кризи.

Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Північнокорейський аналітик Бенедикт Роджерс в ефірі нового YouTube-каналу From The Newsroom закликав ставитися до цих даних із обережністю, нагадавши, що подібна інформаційна хвиля вже спостерігалася у 2020 році.

"Раніше вже ходили дикі чутки про його смерть, але він дійсно виглядає нездоровою людиною і має надзвичайну зайву вагу, — проаналізував експерт фізичний стан 140-кілограмового диктатора, який за зросту 170 см зловживає курінням, алкоголем, стейками та лобстерами. Окреслюючи маркери, за якими можна буде дізнатися про реальну смерть вождя, Роджерс додав: — У минулому, коли помирає верховний лідер, у КНДР відбувається організований вибух суспільного горя. Люди на вулицях голосять і плачуть, а диктори новин висловлюються надзвичайно зворушливо. Ми ще нічого подібного не бачили. Тому або це станеться, або, якщо Кім живий, режим незабаром оприлюднить якісь залізобетонні докази цього".

Тим часом у західних розвідувальних колах уже активно моделюють сценарії транзиту влади у закритій ядерній державі, де на заміну Кім Чен Ину можуть прийти ще більш жорстокі жінки з його династії.

Головною тимчасовою спадкоємицею престолу аналітики вважають 38-річну молодшу сестру диктатора Кім Йо Чжон, яка вже має колосальний вплив на політичні процеси та нещодавно погрожувала Південній Кореї розгортанням додаткової тактичної зброї на кордоні.

"Вона виконає обов'язки тимчасового лідера, поки донька деспота, 13-річна Кім Чжу Е, не стане достатньо дорослою, щоб одноосібно очолити режим, — діляться прогнозами інсайдери видання The Sun , наголошуючи, що дівчинку з 2022 року цілеспрямовано виховують як майбутню диктаторку на домашньому навчанні. Характеризуючи майбутнє КНДР під її керівництвом, фахівці резюмували: — Коли ми думаємо про її підготовку до того, щоб стати ядром еліти, то знаємо, що вона буде грати в кривавий спорт політики. Це вимагатиме від неї насильницького розправлення з нелояльними помічниками, адже це пряма посадова вимога для лідера Північної Кореї".

Державні ЗМІ Північної Кореї вже опублікували фото лідера країни на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям. Напередодні таблоїд The ​​Sun писав, що Кім Чен Ин впав у кому після крововиливу в мозок і був екстрено доставлений на лікування до Китаю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кім Чен Ин набрав рекордну вагу: що відомо про самопочуття диктатора та його пристрасть до делікатесів.