Ким Чен Ын мог впасть в кому: диктатора якобы тайно вывезли в Пекин из-за кровоизлияния в мозг

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Недилько Ксения
Вокруг состояния здоровья главы Северной Кореи разгорелся очередной масштабный шквал спекуляций в мировом информационном пространстве из-за его внезапного исчезновения из государственных медиаресурсов. Пользователи соцсетей выдвигают теории, что из-за низкого уровня медицины в Пхеньяне деспота пришлось срочно транспортировать в Пекинский союзный медицинский колледж после внезапного сердечно-сосудистого кризиса.
Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Северокорейский аналитик Бенедикт Роджерс в эфире нового YouTube-канала From The Newsroom призвал относиться к этим данным с осторожностью, напомнив, что подобная информационная волна уже наблюдалась в 2020 году.
Между тем, в западных разведывательных кругах уже активно моделируют сценарии транзита власти в закрытом ядерном государстве, где на замену Ким Чен Ыну могут прийти еще более жестокие женщины из его династии.
Главной временной наследницей престола аналитики считают 38-летнюю младшую сестру диктатора Ким Йо Чжон, которая уже имеет колоссальное влияние на политические процессы и недавно угрожала Южной Корее развертыванием дополнительного тактического оружия на границе.
Государственные СМИ Северной Кореи уже обнародовали фото лидера страны на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Накануне таблоид The Sun писал, что Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг и был экстренно доставлен на лечение в Китай.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ким Чен Ын набрал рекордный вес: что известно о самочувствии диктатора и его пристрастии к деликатесам.