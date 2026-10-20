Ким Чен Ын мог впасть в кому: диктатора якобы тайно вывезли в Пекин из-за кровоизлияния в мозг

Вокруг состояния здоровья главы Северной Кореи разгорелся очередной масштабный шквал спекуляций в мировом информационном пространстве из-за его внезапного исчезновения из государственных медиаресурсов. Пользователи соцсетей выдвигают теории, что из-за низкого уровня медицины в Пхеньяне деспота пришлось срочно транспортировать в Пекинский союзный медицинский колледж после внезапного сердечно-сосудистого кризиса.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Северокорейский аналитик Бенедикт Роджерс в эфире нового YouTube-канала From The Newsroom призвал относиться к этим данным с осторожностью, напомнив, что подобная информационная волна уже наблюдалась в 2020 году.

"Раньше уже ходили дикие слухи о его смерти, но он действительно выглядит нездоровым человеком и имеет чрезвычайный лишний вес, — проанализировал эксперт физическое состояние 140-килограммового диктатора, который при росте 170 см злоупотребляет курением, алкоголем, стейками и лобстерами. Очерчивая маркеры, по которым можно будет узнать реальную смерть вождя, Роджерс добавил: — В прошлом, когда умирает верховный лидер, в КНДР происходит организованный взрыв общественного горя. Люди на улицах причитают и плачут, а дикторы новостей высказываются чрезвычайно трогательно. Мы еще ничего подобного не видели. Поэтому либо это произойдет, либо, если Ким жив, режим вскоре обнародует какие-нибудь железобетонные доказательства этого".

Между тем, в западных разведывательных кругах уже активно моделируют сценарии транзита власти в закрытом ядерном государстве, где на замену Ким Чен Ыну могут прийти еще более жестокие женщины из его династии.

Главной временной наследницей престола аналитики считают 38-летнюю младшую сестру диктатора Ким Йо Чжон, которая уже имеет колоссальное влияние на политические процессы и недавно угрожала Южной Корее развертыванием дополнительного тактического оружия на границе.

"Она исполнит обязанности временного лидера, пока дочь деспота, 13-летняя Ким Чжу Е, не станет достаточно взрослой, чтобы единолично возглавить режим, — делятся прогнозами инсайдеры издания The Sun , подчеркивая, что девочку с 2022 года целеустремленно воспитывают в будущем. Характеризуя будущее КНДР под ее руководством, специалисты резюмировали: — Когда мы думаем о ее подготовке к тому, чтобы стать ядром элиты, знаем, что она будет играть в кровавый спорт политики. Это потребует от нее насильственной расправки с нелояльными помощниками, ведь это прямое должностное требование для лидера Северной Кореи".

Государственные СМИ Северной Кореи уже обнародовали фото лидера страны на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Накануне таблоид The ​​Sun писал, что Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг и был экстренно доставлен на лечение в Китай.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ким Чен Ын набрал рекордный вес: что известно о самочувствии диктатора и его пристрастии к деликатесам.