Кім Чен Ин дав Путіну нову обіцянку: що це означає для війни в Україні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність Пхеньяна розширювати і поглиблювати співпрацю з Росією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на послання північнокорейського керівника російському диктатору Володимиру Путіну.

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Лист був направлений у понеділок у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-х роковин заснування КНДР.

У своєму посланні Кім Чен Ин заявив, що північнокорейське керівництво має намір "всебічно" розвивати співпрацю з Москвою. Основою таких відносин він назвав дружбу, взаємну допомогу та союзницькі зв'язки між двома державами.

При цьому лідер КНДР окремо запевнив Путіна у своїй підтримці. Кім Чен Ин заявив, що переконаний у перемозі Росії в тому, що він назвав "священною війною" за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя.

Як зазначає Reuters, найімовірніше, під цим формулюванням Кім Чен Ин мав на увазі війну Росії проти України.

У посланні північнокорейський лідер також наголосив на своїй "незмінній підтримці" Путіна та російського народу.

Нова заява Кім Чен Іна демонструє, що Північна Корея продовжує публічно зміцнювати відносини з Кремлем на тлі російсько-української війни.

При цьому аналогічний сигнал Пхеньян направив раніше і Пекіну. Як повідомляє Reuters, у неділю Кім Чен Ин передав послання голові КНР Сі Цзіньпіну.

У ньому північнокорейський лідер заявив про намір співпрацювати з Китаєм для подальшого розвитку традиційної дружби між країнами та просування спільної соціалістичної справи.

Таким чином, Пхеньян одночасно підтверджує тісні відносини з Москвою та прагне зберігати стратегічну зв'язку з Пекіном – двома ключовими зовнішньополітичними партнерами Північної Кореї.

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