Ким Чен Ын дал Путину новое обещание: что это значит для войны в Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна расширять и углублять сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на послание северокорейского руководителя российскому диктатору Владимиру Путину.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Письмо было направлено в понедельник в ответ на поздравление Путина по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

В своем послании Ким Чен Ын заявил, что северокорейское руководство намерено "всесторонне" развивать сотрудничество с Москвой. Основой таких отношений он назвал дружбу, взаимную помощь и союзнические связи между двумя государствами.

При этом лидер КНДР отдельно заверил Путина в своей поддержке. Ким Чен Ын заявил, что убежден в победе России в том, что он назвал "священной войной" за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия.

Как отмечает Reuters, вероятнее всего, под этой формулировкой Ким Чен Ын подразумевал войну России против Украины.

В послании северокорейский лидер также подчеркнул свою "неизменную поддержку" Путина и российского народа.

Новое заявление Ким Чен Ына демонстрирует, что Северная Корея продолжает публично укреплять отношения с Кремлем на фоне российско-украинской войны.

При этом аналогичный сигнал Пхеньян ранее направил и Пекину. Как сообщает Reuters, в воскресенье Ким Чен Ын передал послание председателю КНР Си Цзиньпину.

В нем северокорейский лидер заявил о намерении сотрудничать с Китаем для дальнейшего развития традиционной дружбы между странами и продвижения общего социалистического дела.

Таким образом, Пхеньян одновременно подтверждает тесные отношения с Москвой и стремится сохранять стратегическую связку с Пекином – двумя ключевыми внешнеполитическими партнерами Северной Кореи.

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