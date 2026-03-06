logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Київ за крок до великого обману: названо причину відмови України ремонтувати "Дружбу"
commentss НОВИНИ Всі новини

Київ за крок до великого обману: названо причину відмови України ремонтувати "Дружбу"

Київ не відновлює «Дружбу», доки Будапешт не гарантує скасування вето, оскільки це є тиском на ЄС з метою отримання фінансових вигод

6 березня 2026, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Угорщина продовжує блокувати виділення Україні кредиту від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро. Будапешт наполягає, що Київ має відновити транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Водночас жодних чітких гарантій того, що після ремонту трубопроводу угорська сторона зніме своє вето, наразі не існує.

Київ за крок до великого обману: названо причину відмови України ремонтувати "Дружбу"

Фото: з відкритих джерел

Саме через цю невизначеність Україна не поспішає відновлювати роботу магістралі та відновлювати транзит російської нафти до Угорщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у владі.

Європейський Союз закликає українську сторону прискорити ремонт пошкодженої інфраструктури, адже трубопровід постраждав під час російських атак. Однак у Брюсселі поки не можуть надати чітких гарантій, що відновлення "Дружби" змінить позицію Будапешта щодо блокування фінансової допомоги.

За словами джерела, Київ неодноразово намагався отримати відповідь від європейських партнерів.

"Ми питаємо: а ви даєте гарантію, що тоді Орбан розблокує 90 млрд? Вони щось нерозбірливе відповідають. Ми знову питаємо: так а в чому проблема?! Вони кажуть: ви повинні розблокувати "Дружбу"," – зазначає співрозмовник.

В українському уряді також наголошують, що Угорщина виступала проти надання фінансової допомоги Україні ще до інциденту з пошкодженням нафтопроводу. Тому у Києві сумніваються, що ремонт інфраструктури змінить позицію прем’єра Віктора Орбана.

"Якщо ми будемо без 90 мільярдів, то чому ми маємо ремонтувати розбитий росіянами нафтопровід і транспортувати російську нафту, наче нічого не сталось?" – підсумував співрозмовник. 

Портал "Коментарі" вже писав, що міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційне попередження для громадян після інциденту у Будапешті, що стався 5 березня. За даними відомства, угорські силові структури затримали два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах легальної угоди з Австрією. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини