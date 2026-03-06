Київ за крок до великого обману: названо причину відмови України ремонтувати "Дружбу"

Угорщина продовжує блокувати виділення Україні кредиту від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро. Будапешт наполягає, що Київ має відновити транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Водночас жодних чітких гарантій того, що після ремонту трубопроводу угорська сторона зніме своє вето, наразі не існує.

Саме через цю невизначеність Україна не поспішає відновлювати роботу магістралі та відновлювати транзит російської нафти до Угорщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у владі.

Європейський Союз закликає українську сторону прискорити ремонт пошкодженої інфраструктури, адже трубопровід постраждав під час російських атак. Однак у Брюсселі поки не можуть надати чітких гарантій, що відновлення "Дружби" змінить позицію Будапешта щодо блокування фінансової допомоги.

За словами джерела, Київ неодноразово намагався отримати відповідь від європейських партнерів.

"Ми питаємо: а ви даєте гарантію, що тоді Орбан розблокує 90 млрд? Вони щось нерозбірливе відповідають. Ми знову питаємо: так а в чому проблема?! Вони кажуть: ви повинні розблокувати "Дружбу"," – зазначає співрозмовник.

В українському уряді також наголошують, що Угорщина виступала проти надання фінансової допомоги Україні ще до інциденту з пошкодженням нафтопроводу. Тому у Києві сумніваються, що ремонт інфраструктури змінить позицію прем’єра Віктора Орбана.

"Якщо ми будемо без 90 мільярдів, то чому ми маємо ремонтувати розбитий росіянами нафтопровід і транспортувати російську нафту, наче нічого не сталось?" – підсумував співрозмовник.

