Киев в шаге от большого обмана: названа причина отказа Украины ремонтировать "Дружбу"

Киев не восстанавливает «Дружбу», пока Будапешт не гарантирует отмену вето, поскольку это давление на ЕС с целью получения финансовых выгод

6 марта 2026, 13:15
Автор:
Клименко Елена

Венгрия продолжает блокировать выделение Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро. Будапешт настаивает, что Киев должен возобновить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских обстрелов. В то же время, никаких четких гарантий того, что после ремонта трубопровода венгерская сторона снимет свое вето, пока не существует.

Киев в шаге от большого обмана: названа причина отказа Украины ремонтировать "Дружбу"

Именно из-за этой неопределенности Украина не спешит возобновлять работу магистрали и возобновлять транзит российской нефти в Венгрию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники у власти.

Европейский Союз призывает украинскую сторону ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры, ведь трубопровод пострадал в ходе российских атак. Однако в Брюсселе пока не могут предоставить четкие гарантии, что восстановление "Дружбы" изменит позицию Будапешта по блокированию финансовой помощи.

По словам источника, Киев не раз пытался получить ответ от европейских партнеров.

"Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчивое отвечают. Мы снова спрашиваем: да а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу"," – отмечает собеседник.

В украинском правительстве также отмечают, что Венгрия выступала против предоставления финансовой помощи Украине еще до инцидента с повреждением нефтепровода. Поэтому в Киеве сомневаются, что ремонт инфраструктуры сменит позицию премьера Виктора Орбана.

"Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, будто ничего не произошло?" – подытожил собеседник.

Портал "Комментарии" уже писал, что министерство иностранных дел Украины обнародовало официальное предупреждение для граждан после произошедшего 5 марта инцидента в Будапеште. По данным ведомства, венгерские силовые структуры задержали два инкассаторских автомобиля "Сбербанка", которые перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота в рамках легального соглашения с Австрией.



