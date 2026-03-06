Киев в шаге от большого обмана: названа причина отказа Украины ремонтировать "Дружбу"

Венгрия продолжает блокировать выделение Украине кредита от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро. Будапешт настаивает, что Киев должен возобновить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских обстрелов. В то же время, никаких четких гарантий того, что после ремонта трубопровода венгерская сторона снимет свое вето, пока не существует.

Именно из-за этой неопределенности Украина не спешит возобновлять работу магистрали и возобновлять транзит российской нефти в Венгрию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники у власти.

Европейский Союз призывает украинскую сторону ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры, ведь трубопровод пострадал в ходе российских атак. Однако в Брюсселе пока не могут предоставить четкие гарантии, что восстановление "Дружбы" изменит позицию Будапешта по блокированию финансовой помощи.

По словам источника, Киев не раз пытался получить ответ от европейских партнеров.

"Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчивое отвечают. Мы снова спрашиваем: да а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу"," – отмечает собеседник.

В украинском правительстве также отмечают, что Венгрия выступала против предоставления финансовой помощи Украине еще до инцидента с повреждением нефтепровода. Поэтому в Киеве сомневаются, что ремонт инфраструктуры сменит позицию премьера Виктора Орбана.

"Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, будто ничего не произошло?" – подытожил собеседник.

