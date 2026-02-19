logo_ukra

Києво-Печерська лавра відкриє двері для військових: у ПЦУ заявили про нову місію святині
commentss НОВИНИ Всі новини

Києво-Печерська лавра відкриє двері для військових: у ПЦУ заявили про нову місію святині

У ПЦУ наголошують: лавра має бути простором підтримки, молитви та внутрішнього зцілення

19 лютого 2026, 06:33
Автор:
avatar

Проніна Анна

Києво-Печерська лавра може стати духовним прихистком для українських військових. Про це в інтерв’ю "Новини.LIVE" заявив владика Авраамій. За його словами, святиня найближчим часом відкриє свої ворота для паломників і всіх, хто потребує підтримки, розради та внутрішнього відновлення.

Києво-Печерська лавра відкриє двері для військових: у ПЦУ заявили про нову місію святині

Українська святиня може стати місцем духовного відновлення для захисників після війни

Йдеться не лише про загальний доступ до богослужінь, а й про створення простору, де військовослужбовці зможуть знайти тишу, молитву та духовний супровід. У ПЦУ підкреслюють, що після пережитого на фронті багатьом воїнам потрібне не лише фізичне відновлення, а й глибоке внутрішнє зцілення.

Владика Авраамій зазначив, що історія знає чимало прикладів, коли воїни після завершення свого служіння присвячували життя Богові. Як символічний приклад він навів постать Іллі Муромця – богатиря, який воював, а наприкінці життя перебував у монастирі. Цей образ, за словами намісника, демонструє шлях від ратного подвигу до духовного служіння.

У ПЦУ наголошують, що Києво-Печерська лавра має виконувати свою першочергову місію – бути центром молитви та духовної підтримки. У контексті війни це набуває особливого значення. Військові, які повертаються з фронту, часто стикаються з психологічними викликами, потребою переосмислення пережитого та пошуком нових сенсів. Саме тому лавра може стати місцем тиші та переосмислення, де людина зможе відчути безпеку та прийняття.

За словами владики, двері святині будуть відкриті для всіх, хто шукає підтримки – незалежно від соціального статусу чи життєвого досвіду. Йдеться не про формальну ініціативу, а про реальну готовність приймати людей, слухати їх та супроводжувати духовно.

Таким чином, Києво-Печерська лавра може набути нового виміру своєї місії у сучасних умовах – стати місцем, де військові та їхні родини отримають духовну опору після важких випробувань війни.

Читайте також в "Коментарях", що Папа Римський не підтримав участь у Peace Council Дональда Трампа.



