Киево-Печерская лавра откроет двери для военных: в ВЦУ заявили о новой миссии святыни

Киево-Печерская лавра может стать духовным пристанищем для украинских военных. Об этом в интервью "Новости.LIVE" заявил владыка Авраамий. По его словам, святыня в ближайшее время откроет свои ворота для паломников и всех нуждающихся в поддержке, утешении и внутреннем восстановлении.

Украинская святыня может стать местом духовного обновления для защитников после войны

Речь идет не только об общем доступе к богослужениям, но и о создании пространства, где военнослужащие смогут обрести тишину, молитву и духовное сопровождение. В ВТО подчеркивают, что после пережитого на фронте многим воинам нужно не только физическое восстановление, но и глубокое внутреннее исцеление.

Владыка Авраамий отметил, что история знает немало примеров, когда воины по завершении своего служения посвящали жизнь Богу. В качестве символического примера он привел фигуру Ильи Муромца – воившего богатыря, а в конце жизни находившегося в монастыре. Этот образ, по словам наместника, демонстрирует путь от ратного подвига к духовному служению.

В ВЦУ отмечают, что Киево-Печерская лавра должна выполнять свою первоочередную миссию – быть центром молитвы и духовной поддержки. В контексте войны это приобретает особое значение. Возвращающиеся с фронта военные часто сталкиваются с психологическими вызовами, потребностью переосмысления пережитого и поиском новых смыслов. Поэтому лавра может стать местом тишины и переосмысления, где человек сможет почувствовать безопасность и принятие.

По словам владыки, двери святыни будут открыты для всех, кто ищет поддержки – независимо от социального статуса или жизненного опыта. Речь идет не о формальной инициативе, а о реальной готовности принимать людей, слушать их и сопровождать духовно.

Таким образом, Киево-Печерская лавра может приобрести новое измерение своей миссии в современных условиях – стать местом, где военные и их семьи получат духовную опору после тяжелых испытаний войны.

Читайте также в "Комментариях", что Папа Римский не поддержал участие в Peace Council Дональда Трампа.