Катастрофічні суми у платіжках: урядовців закликають зупинити стрімке подорожчання води

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Недилько Ксения
На офіційному вебпорталі Кабінету Міністрів України зареєстрували колективне звернення з вимогою захистити населення від надмірного зростання комунальних платежів. Авторами ініціативи виступили мешканці Дніпропетровської області та інших областей, які просять захистити українців від фінансової кризи під час війни.
Тарифи. Фото: колаж порталу "Коментарі"
Приводом для протесту стало липневе оновлення платіжок у багатьох населених пунктах.
Наприклад, у Дніпрі вартість послуги для людей злетіла майже у 2,6 раза, сягнувши 81,92 грн за кубічний метр. В інших куточках Дніпропетровщини та держави ці розцінки вже пробили позначку у 100–150 гривень.
Підписанти підкреслюють, що такий стрибок є неприпустимим у нинішніх реаліях, коли люди втрачають роботу, доходи падають, а прифронтові зони перебувають під щоденними обстрілами.
Окреме обурення викликала чинна система, за якої тарифи визначає місцева влада, через що виник дисбаланс, коли люди з однаковим заробітком платять за воду з різницею у 3–5 разів. Активісти зауважують, що навіть у містах, які стоять на річці Дніпро або мають власні підземні джерела, "суми у платіжках стали катастрофічними для сімейних бюджетів".
У зв'язку з цим громадяни вимагають від Кабміну терміново втілити один із двох варіантів:
Також люди закликають Кабмін перекласти операційні збитки підприємств на державну казну та закордонні донації, а не на гаманці простих українців. Уряд просять діяти негайно, щоб уникнути соціального вибуху.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні почали встановлювати нові тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Так, наприклад, у Вінниці вартість зросте на 216%. В Раді розповіли, що у всіх містах тарифи на воду зростуть в рази.