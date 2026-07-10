Катастрофічні суми у платіжках: урядовців закликають зупинити стрімке подорожчання води

На офіційному вебпорталі Кабінету Міністрів України зареєстрували колективне звернення з вимогою захистити населення від надмірного зростання комунальних платежів. Авторами ініціативи виступили мешканці Дніпропетровської області та інших областей, які просять захистити українців від фінансової кризи під час війни.

Тарифи. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Приводом для протесту стало липневе оновлення платіжок у багатьох населених пунктах.

"З 1 липня 2026 року в багатьох містах України відбулося стрімке та неконтрольоване зростання тарифів на воду", — наголошують автори звернення.

Наприклад, у Дніпрі вартість послуги для людей злетіла майже у 2,6 раза, сягнувши 81,92 грн за кубічний метр. В інших куточках Дніпропетровщини та держави ці розцінки вже пробили позначку у 100–150 гривень.

Підписанти підкреслюють, що такий стрибок є неприпустимим у нинішніх реаліях, коли люди втрачають роботу, доходи падають, а прифронтові зони перебувають під щоденними обстрілами.

"Вода є базовою гуманітарною потребою, а не розкішшю", — зазначається в тексті петиції, тому кожен має отримувати її за чесною ціною.

Окреме обурення викликала чинна система, за якої тарифи визначає місцева влада, через що виник дисбаланс, коли люди з однаковим заробітком платять за воду з різницею у 3–5 разів. Активісти зауважують, що навіть у містах, які стоять на річці Дніпро або мають власні підземні джерела, "суми у платіжках стали катастрофічними для сімейних бюджетів".

У зв'язку з цим громадяни вимагають від Кабміну терміново втілити один із двох варіантів:

"Запровадити повний мораторій (заборону) на будь-яке підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів до кінця воєнного стану";

"Встановити жорстку загальнодержавну граничну межу (максимальний тариф) на воду для населення, яку жоден місцевий водоканал чи виконком не матиме права перевищувати".

Також люди закликають Кабмін перекласти операційні збитки підприємств на державну казну та закордонні донації, а не на гаманці простих українців. Уряд просять діяти негайно, щоб уникнути соціального вибуху.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні почали встановлювати нові тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Так, наприклад, у Вінниці вартість зросте на 216%. В Раді розповіли, що у всіх містах тарифи на воду зростуть в рази.