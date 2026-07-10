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Катастрофические суммы в платежках: чиновников призывают остановить стремительное удорожание воды

«Вода — это базовая потребность, а не роскошь»: украинцы требуют от правительства ввести госрегулирование стоимости водоснабжения

10 июля 2026, 12:13
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Недилько Ксения

На официальном веб-портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали коллективное обращение с требованием оградить население от чрезмерного роста коммунальных платежей. Авторами инициативы выступили жители Днепропетровской области и других областей, которые просят оградить украинцев от финансового кризиса во время войны.

Катастрофические суммы в платежках: чиновников призывают остановить стремительное удорожание воды

Тарифы. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поводом для протеста стало июльское обновление платежей во многих населённых пунктах.

"С 1 июля 2026 года во многих городах Украины произошел стремительный и неконтролируемый рост тарифов на воду", — отмечают авторы обращения.

К примеру, в Днепре стоимость услуги для людей взлетела почти в 2,6 раза, достигнув 81,92 грн за кубический метр. В других уголках Днепропетровщины и государства эти расценки уже пробили отметку в 100–150 гривен.

Подписанты подчеркивают, что такой скачок недопустим в нынешних реалиях, когда люди теряют работу, доходы падают, а прифронтовые зоны находятся под ежедневными обстрелами.

"Вода является базовой гуманитарной потребностью, а не роскошью", — говорится в тексте петиции, поэтому каждый должен получать ее по честной цене.

Отдельное возмущение вызвала действующая система, при которой тарифы определяются местными властями, из-за чего возник дисбаланс, когда люди с одинаковым заработком платят за воду с разницей в 3–5 раз. Активисты отмечают, что даже в городах, стоящих на реке Днепр или имеющих собственные подземные источники, "суммы в платежках стали катастрофическими для семейных бюджетов".

В этой связи граждане требуют от Кабмина срочно воплотить один из двух вариантов:

  • "Ввести полный мораторий (запрет) на любое повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для бытовых потребителей до конца военного положения";
  • "Установить жесткий общегосударственный предел (максимальный тариф) на воду для населения, которую ни один местный водоканал или исполком не будет иметь права превышать".

Также люди призывают Кабмин перевести операционные убытки предприятий на государственную казну и зарубежные донации, а не на кошельки простых украинцев. Правительство просят действовать немедленно во избежание социального взрыва.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине начали устанавливать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Так, к примеру, в Виннице стоимость вырастет на 216%. В Раде рассказали, что во всех городах тарифы на воду увеличатся в разы.



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