Катастрофические суммы в платежках: чиновников призывают остановить стремительное удорожание воды

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Недилько Ксения
На официальном веб-портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали коллективное обращение с требованием оградить население от чрезмерного роста коммунальных платежей. Авторами инициативы выступили жители Днепропетровской области и других областей, которые просят оградить украинцев от финансового кризиса во время войны.
Тарифы. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Поводом для протеста стало июльское обновление платежей во многих населённых пунктах.
К примеру, в Днепре стоимость услуги для людей взлетела почти в 2,6 раза, достигнув 81,92 грн за кубический метр. В других уголках Днепропетровщины и государства эти расценки уже пробили отметку в 100–150 гривен.
Подписанты подчеркивают, что такой скачок недопустим в нынешних реалиях, когда люди теряют работу, доходы падают, а прифронтовые зоны находятся под ежедневными обстрелами.
Отдельное возмущение вызвала действующая система, при которой тарифы определяются местными властями, из-за чего возник дисбаланс, когда люди с одинаковым заработком платят за воду с разницей в 3–5 раз. Активисты отмечают, что даже в городах, стоящих на реке Днепр или имеющих собственные подземные источники, "суммы в платежках стали катастрофическими для семейных бюджетов".
В этой связи граждане требуют от Кабмина срочно воплотить один из двух вариантов:
Также люди призывают Кабмин перевести операционные убытки предприятий на государственную казну и зарубежные донации, а не на кошельки простых украинцев. Правительство просят действовать немедленно во избежание социального взрыва.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине начали устанавливать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Так, к примеру, в Виннице стоимость вырастет на 216%. В Раде рассказали, что во всех городах тарифы на воду увеличатся в разы.