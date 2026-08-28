Картонковий протест починався за справедливість, а в кінці ледь не став частиною політичного проєкту Федорова, - експерт

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Картонкові протести, учасники яких підтримували Михайла Федорова, завершилися спробою використати їх як основу для нового політичного проєкту ексміністра оборони. Про це написав політичний експерт Олександр Черненко, аналізуючи початок нового політичного сезону.
Михайло Федоров
За його словами, завершив мітинги сам Федоров, оприлюднивши передвиборче відеозвернення.
Експерт наголосив, що організатори майдану після відеозвернення Федорова були змушені відмежуватися від політика і згорнути протест.
На думку експерта, Федоров зміг використати протести для власного політичного старту.
Як повідомлялося раніше, Михйало Федоров оприлюднив відео, в якому однією з політичних вимог назвав проведення виборів. Організатор майдану Дмитро Козятинський заявив, що вимога виборів – “це настільки смішно, що я не уявляю, як можна взагалі зараз про це думати". Радник Федорова Сергій Стерненко теж відкинув ідею виборів у війну: "Вибори є неприйнятними у будь-якій формі, поки триває повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини", — написав він.