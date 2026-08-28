logo

BTC/USD

79515

ETH/USD

2487.91

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Картонный протест начинался за справедливость, а в конце чуть не стал частью политического проекта Федорова, - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Картонный протест начинался за справедливость, а в конце чуть не стал частью политического проекта Федорова, - эксперт

Политизация протеста: эксперт объяснил, почему «картонная акция» за справедливость чуть не превратилась в проект Федорова

28 августа 2026, 12:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Картонные протесты, участники которых поддерживали Михаила Федорова, завершились попыткой использовать их в качестве основы для нового политического проекта экс-министра обороны. Об этом написал политический эксперт Александр Черненко, анализируя начало нового сезона.

Картонный протест начинался за справедливость, а в конце чуть не стал частью политического проекта Федорова, - эксперт

Михаил Федоров

По его словам, завершил митинги сам Федоров, обнародовав предвыборное видеообращение.

"Парадоксально, но протесты завершил сам Федоров. Политик, которого защищали митингующие, удосужился записать предвыборное обращение, но не удосужился выйти к людям. Участники майдана отмечали, что они — за Федорова, против политики, выборов и спекуляций. Но Федоров заявил обратное: он – за выборы", — написал Черненко.

Эксперт подчеркнул, что организаторы площади после видеообращения Федорова были вынуждены отмежеваться от политика и свернуть протест.

"Организаторы майдана быстро поняли, что Михаилу с ними уже не по дороге – политический трамплин получил. А заявление о выборах вообще стало неожиданностью: люди еще стояли под Верховной Радой и требовали "Федорова – на МО!", а тот уже агитировал за выборы и собирался в политическое турне в США. В таких условиях протест становился бессмысленным – и его свернули", – написал эксперт.

По мнению эксперта, Федоров смог использовать протесты для своего политического старта.

"Экс-министру обороны удалось присвоить политический капитал протеста, но не взять ответственности за сам протест. Люди почувствовали, что их использовали: они вышли против несправедливости, а едва не стали статистами в очередном политическом проекте", — подытожил Черненко.

Как сообщалось ранее, Михаил Федоров обнародовал видео, в котором одним из политических требований назвал проведение выборов. Организатор майдана Дмитрий Козятинский заявил, что требование выборов — "это настолько смешно, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать". Советник Федорова Сергей Стерненко тоже отверг идею выборов в войну: "Выборы неприемлемы в любой форме, пока продолжается полномасштабная агрессия. Это разорвет страну изнутри", написал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости