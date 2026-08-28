Картонный протест начинался за справедливость, а в конце чуть не стал частью политического проекта Федорова, - эксперт

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Недилько Ксения
Картонные протесты, участники которых поддерживали Михаила Федорова, завершились попыткой использовать их в качестве основы для нового политического проекта экс-министра обороны. Об этом написал политический эксперт Александр Черненко, анализируя начало нового сезона.
Михаил Федоров
По его словам, завершил митинги сам Федоров, обнародовав предвыборное видеообращение.
Эксперт подчеркнул, что организаторы площади после видеообращения Федорова были вынуждены отмежеваться от политика и свернуть протест.
По мнению эксперта, Федоров смог использовать протесты для своего политического старта.
Как сообщалось ранее, Михаил Федоров обнародовал видео, в котором одним из политических требований назвал проведение выборов. Организатор майдана Дмитрий Козятинский заявил, что требование выборов — "это настолько смешно, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать". Советник Федорова Сергей Стерненко тоже отверг идею выборов в войну: "Выборы неприемлемы в любой форме, пока продолжается полномасштабная агрессия. Это разорвет страну изнутри", написал он.