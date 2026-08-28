Картонный протест начинался за справедливость, а в конце чуть не стал частью политического проекта Федорова, - эксперт

Картонные протесты, участники которых поддерживали Михаила Федорова, завершились попыткой использовать их в качестве основы для нового политического проекта экс-министра обороны. Об этом написал политический эксперт Александр Черненко, анализируя начало нового сезона.

Михаил Федоров

По его словам, завершил митинги сам Федоров, обнародовав предвыборное видеообращение.

"Парадоксально, но протесты завершил сам Федоров. Политик, которого защищали митингующие, удосужился записать предвыборное обращение, но не удосужился выйти к людям. Участники майдана отмечали, что они — за Федорова, против политики, выборов и спекуляций. Но Федоров заявил обратное: он – за выборы", — написал Черненко.

Эксперт подчеркнул, что организаторы площади после видеообращения Федорова были вынуждены отмежеваться от политика и свернуть протест.

"Организаторы майдана быстро поняли, что Михаилу с ними уже не по дороге – политический трамплин получил. А заявление о выборах вообще стало неожиданностью: люди еще стояли под Верховной Радой и требовали "Федорова – на МО!", а тот уже агитировал за выборы и собирался в политическое турне в США. В таких условиях протест становился бессмысленным – и его свернули", – написал эксперт.

По мнению эксперта, Федоров смог использовать протесты для своего политического старта.

" Экс-министру обороны удалось присвоить политический капитал протеста, но не взять ответственности за сам протест. Люди почувствовали, что их использовали: они вышли против несправедливости, а едва не стали статистами в очередном политическом проекте", — подытожил Черненко.

Как сообщалось ранее, Михаил Федоров обнародовал видео, в котором одним из политических требований назвал проведение выборов. Организатор майдана Дмитрий Козятинский заявил, что требование выборов — "это настолько смешно, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать". Советник Федорова Сергей Стерненко тоже отверг идею выборов в войну: "Выборы неприемлемы в любой форме, пока продолжается полномасштабная агрессия. Это разорвет страну изнутри", написал он.