Кардинальні зміни на підході: українцям озвучили застереження на вихідні

У вихідні, 13 та 14 грудня, в Україні очікується різка зміна погодних умов. Синоптики прогнозують морозну погоду, сильний вітер, ожеледицю та місцями сніг. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 13 грудня, погоду в більшості областей визначатиме антициклон, тому опади малоймовірні. Вітер очікується поривчастий, а температура повітря поступово знизиться. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від -2° до +2°С, у західних регіонах можливі +2 ... +5°С.

У Києві субота буде без опадів, можливо навіть з сонячними промінцями. Денна температура прогнозується близько нуля градусів.

У неділю, 14 грудня, погодна ситуація ускладниться. На півночі, заході та в центральних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу, налипання снігу та ожеледиця на дорогах. Частково сніг може випасти на Харківщині та в Запоріжжі.

Східні області залишаться переважно без істотних опадів, а на півдні, включно з південною частиною Запоріжжя, прогнозуються дощ та мокрий сніг. Температура повітря у неділю коливатиметься від -3° до +3°С, у західних регіонах можливі +3 ... +6°С.

У столиці очікуються мокрий сніг, налипання снігу та ожеледиця на дорогах, денна температура близько 0 ... +2°С.

За словами Наталки Діденко, похолодання 13-14 грудня не буде різким, проте навіть невеликі мінусові температури можуть зробити дороги та тротуари слизькими. Синоптик Ігор Кибальчич додав, що на вихідних очікується холодніше повітря, місцями сніг та посилення вітру, що вплине на безпеку пересування.

