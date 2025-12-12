Кардинальные изменения на подходе: украинцам озвучили предупреждение на выходные

В выходные 13 и 14 декабря в Украине ожидается резкое изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют морозную погоду, сильный ветер, гололедицу и местами снег. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко.

Фото: 24 Канал

В субботу, 13 декабря, погоду в большинстве областей определят антициклон, поэтому осадки маловероятны. Ветер ожидается порывистым, а температура воздуха постепенно снизится. В течение дня столбики термометров будут колебаться от -2 до 2°С, в западных регионах возможны 2...5°С.

В Киеве суббота будет без осадков, возможно, даже с солнечными лучами. Дневная температура прогнозируется около нуля.

В воскресенье, 14 декабря, погодная ситуация усложнится. На севере, западе и центральных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега, налипания снега и гололедица на дорогах. Частично снег может выпасть в Харьковской и Запорожье.

Восточные области останутся преимущественно без существенных осадков, а на юге, включая южную часть Запорожья, прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от -3 до 3°С, в западных регионах возможны 3...6°С.

В столице ожидаются мокрый снег, налипание снега и гололедица на дорогах, дневная температура около 0...2°С.

По словам Наталки Диденко, похолодание 13-14 декабря не будет резким, однако даже небольшие минусовые температуры могут сделать дороги и тротуары скользкими. Синоптик Игорь Кибальчич добавил, что на выходных ожидается более холодный воздух, местами снег и усиление ветра, что повлияет на безопасность передвижения.

