Кадрові зміни в Офісі Генпрокурора: Зеленський призначив нового в.о. керівника відомства

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Україні відбулася зміна керівництва ключового правоохоронного відомства країни — Офісу Генерального прокурора. Відповідні кадрові перестановки офіційно скріпив своїм підписом Глава держави.
Антон Ковальський
Згідно з офіційним повідомленням прес-служби, новим тимчасовим очільником структури став досвідчений представник системи правосуддя.
Новий очільник має тривалий управлінський бекграунд у регіональних прокурорських структурах. Правоохоронцю наразі 42 роки, він народився у Вінниці та присвятив кар'єрі в юриспруденції понад п'ятнадцять років.
Надалі посадовець розширив географію своєї діяльності. Починаючи з листопада 2021 року, він успішно керував Чернівецькою обласною прокуратурою, а в липні 2025 року очолив колектив Хмельницької обласної прокуратури.
Основними завданнями, які тепер стоять перед новим очільником відомства, експерти називають посилення боротьби з корупцією на всіх рівнях, реформування системи юстиції та забезпечення прозорого розслідування резонансних справ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний указ №932/2026 оприлюднено на сайті глави держави.