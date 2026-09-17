Кадрові зміни в Офісі Генпрокурора: Зеленський призначив нового в.о. керівника відомства

В Україні відбулася зміна керівництва ключового правоохоронного відомства країни — Офісу Генерального прокурора. Відповідні кадрові перестановки офіційно скріпив своїм підписом Глава держави.

Антон Ковальський

Згідно з офіційним повідомленням прес-служби, новим тимчасовим очільником структури став досвідчений представник системи правосуддя.

"Відповідний указ президент підписав 17 вересня, — зазнача ють в Офіс і Президента, коментуючи ухвалене рішення. Повідомляючи про суть кадрового кроку, представники Банкової уточнили: — Президент Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського виконання обовʼязків Генерального прокурора".

Новий очільник має тривалий управлінський бекграунд у регіональних прокурорських структурах. Правоохоронцю наразі 42 роки, він народився у Вінниці та присвятив кар'єрі в юриспруденції понад п'ятнадцять років.

"У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" і того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, — йдеться у біографі ї призначенця . — За цей час Ковальський пройшов шлях від старшого слідчого та прокурора до керівних посад у прокуратурі Вінницької області. У 2020–2021 роках обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури".

Надалі посадовець розширив географію своєї діяльності. Починаючи з листопада 2021 року, він успішно керував Чернівецькою обласною прокуратурою, а в липні 2025 року очолив колектив Хмельницької обласної прокуратури.

Основними завданнями, які тепер стоять перед новим очільником відомства, експерти називають посилення боротьби з корупцією на всіх рівнях, реформування системи юстиції та забезпечення прозорого розслідування резонансних справ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний указ №932/2026 оприлюднено на сайті глави держави.