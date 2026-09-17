Кадровые изменения в Офисе Генпрокурора: Зеленский назначил нового и. о. руководителя ведомства

В Украине произошло изменение руководства ключевого правоохранительного ведомства страны — Офиса Генерального прокурора. Соответствующие кадровые перестановки официально скрепил своей подписью Глава государства.

Антон Ковальский

Согласно официальному сообщению пресс-службы, новым временным руководителем структуры стал опытный представитель системы правосудия.

"Соответствующий указ президент подписал 17 сентября, — отмечают в Офисе Президенте, комментируя принятое решение. Сообщая о сути кадрового шага, представители Банковой уточнили: — Президент Владимир Зеленский возложил на Антона Ковальского исполнение обязанностей Генерального прокурора".

Новый руководитель имеет продолжительный управленческий бэкграунд в региональных прокурорских структурах. Правоохранителю сейчас 42 года, он родился в Виннице и посвятил карьере в юриспруденции более пятнадцати лет.

"В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение" и в том же году начал работу в органах прокуратуры, — говорится в биографии назначенного и.о. генпрокурора . — За это время Ковальский прошел путь от старшего следователя и прокурора до руководящих должностей в прокуратуре Винницкой области. В 2020-2021 годах занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры".

В дальнейшем чиновник расширил географию своей деятельности. Начиная с ноября 2021 года он успешно руководил Черновицкой областной прокуратурой, а в июле 2025 года возглавил коллектив Хмельницкой областной прокуратуры.

Основными задачами, стоящими перед новым главой ведомства, эксперты называют усиление борьбы с коррупцией на всех уровнях, реформирование системы юстиции и обеспечение прозрачного расследования резонансных дел.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующий указ №932/2026 обнародован на сайте главы государства.