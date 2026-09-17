Кадровые изменения в Офисе Генпрокурора: Зеленский назначил нового и. о. руководителя ведомства

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Недилько Ксения
В Украине произошло изменение руководства ключевого правоохранительного ведомства страны — Офиса Генерального прокурора. Соответствующие кадровые перестановки официально скрепил своей подписью Глава государства.
Антон Ковальский
Согласно официальному сообщению пресс-службы, новым временным руководителем структуры стал опытный представитель системы правосудия.
Новый руководитель имеет продолжительный управленческий бэкграунд в региональных прокурорских структурах. Правоохранителю сейчас 42 года, он родился в Виннице и посвятил карьере в юриспруденции более пятнадцати лет.
В дальнейшем чиновник расширил географию своей деятельности. Начиная с ноября 2021 года он успешно руководил Черновицкой областной прокуратурой, а в июле 2025 года возглавил коллектив Хмельницкой областной прокуратуры.
Основными задачами, стоящими перед новым главой ведомства, эксперты называют усиление борьбы с коррупцией на всех уровнях, реформирование системы юстиции и обеспечение прозрачного расследования резонансных дел.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующий указ №932/2026 обнародован на сайте главы государства.