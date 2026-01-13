Кадиров при смерті: на Заході розповіли, що буде далі

Прокремлівський лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Москву вживати термінових заходів для забезпечення контрольованої передачі влади в одній із найнестабільніших республік Росії. Про це повідомляє британське видання The Times.

Путін та Кадиров. Фото: із відкритих джерел

За даними газети, Кадиров, який називає себе "рядовим солдатом" президента Володимира Путіна, імовірно страждає від гострого панкреатичного некрозу та серйозних проблем із нирками. Його публічні появи стали рідкістю: востаннє його бачили більше тижня тому — він виглядав помітно виснаженим і пересувався з палицею.

Минулого тижня з'явилися повідомлення про госпіталізацію 49-річного Кадирова у Москві, куди він прибув для участі у засіданні Держради під головуванням Путіна 25 грудня. Однак голова Чечні на заході так і не з'явився і був відсутнім на офіційних фотографіях Кремля. Ці відомості чеченська влада і сам Кадиров публічно спростували. Проте раніше він сам натякав на можливу швидку смерть, заявивши, що прагне дожити до старості.

Стан здоров'я Кадирова, якого звинувачують у численних порушеннях прав людини, включаючи тортури та позасудові страти, різко погіршився. Повідомляється, що зараз він проходить діаліз у приватній клініці у Чечні, де зібралися члени його клану, зокрема родичі з-за кордону.

Питання спадкоємності має ключове значення як самого Кадирова, який прагне забезпечити безпеку сім'ї, так Кремля, який має намір зберегти жорсткий контроль над переважно мусульманської республікою. За даними The Times, близько 100 членів родини Кадирових займають посади в чеченській адміністрації – рекордний показник для Росії.

Журналісти зазначають, що Кадиров, ймовірно, готує у наступники свого 18-річного сина Адама, який уже отримав низку високих посад, включаючи пост секретаря Ради безпеки. Інший син, Ахмат Кадиров, нещодавно став заступником прем'єр-міністра Чечні. Водночас у Москві розглядають і альтернативні постаті – військового командира Апті Алаудінова чи депутата Адама Делімханова, який дотримується жорсткої лінії.

