Кадыров при смерти: на Западе рассказали, что будет дальше

Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, что вынуждает Москву предпринимать срочные меры для обеспечения контролируемой передачи власти в одной из самых нестабильных республик России. Об этом сообщает британское издание The Times.

Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников

По данным газеты, Кадыров, называющий себя "рядовым солдатом" президента Владимира Путина, предположительно страдает от острого панкреатического некроза и серьезных проблем с почками. Его публичные появления стали редкостью: в последний раз его видели более недели назад – он выглядел заметно истощенным и передвигался с тростью.

На прошлой неделе появились сообщения о госпитализации 49-летнего Кадырова в Москве, куда он прибыл для участия в заседании Госсовета под председательством Путина 25 декабря. Однако глава Чечни на мероприятии так и не появился и отсутствовал на официальных фотографиях Кремля. Эти сведения чеченские власти и сам Кадыров публично опровергли. Тем не менее ранее он сам намекал на возможную скорую смерть, заявив, что не стремится дожить до старости.

Состояние здоровья Кадырова, обвиняемого в многочисленных нарушениях прав человека, включая пытки и внесудебные казни, резко ухудшилось. Сообщается, что сейчас он проходит диализ в частной клинике в Чечне, где собрались члены его клана, в том числе родственники из-за рубежа.

Вопрос преемственности имеет ключевое значение как для самого Кадырова, стремящегося обеспечить безопасность семьи, так и для Кремля, который намерен сохранить жесткий контроль над преимущественно мусульманской республикой. По данным The Times, около 100 членов семьи Кадыровых занимают посты в чеченской администрации – рекордный показатель для России.

Журналисты отмечают, что Кадыров, вероятно, готовит в преемники своего 18-летнего сына Адама, уже получившего ряд высоких должностей, включая пост секретаря Совета безопасности. Другой сын, Ахмат Кадыров, недавно стал заместителем премьер-министра Чечни. В то же время в Москве рассматривают и альтернативные фигуры – военного командира Апти Алаудинова или депутата Адама Делимханова, придерживающегося жесткой линии.

