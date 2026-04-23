Кацуба: «сплячі» газові ліцензії мають повертатися державі за 3-5 років

Власник компанії "АЛЬФА ГАЗ" Олександр Кацуба пропонує запровадити чіткий дедлайн на розвідку та автоматичне повернення спецдозволів державі у разі їх невиконання. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Україна володіє одними з найбільших у Європі запасів природного газу, однак значна частина цього ресурсу фактично заморожена. Частина спецдозволів була отримана у попередні роки через політичні зв'язки, і їхні власники не мають ні технічної бази, ні наміру проводити реальний видобуток — лише тримають ліцензії як актив на перепродаж або в очікуванні стрибка цін на енергоносії.

Чинна система контролю за виконанням програм робіт залишається занадто м'якою: замість буріння свердловин власники роками проводять "паперові" дослідження, переоцінку запасів або мінімальні сейсмічні роботи, які формально дозволяють уникати анулювання дозволу. В Україні досі не впроваджено автоматичну систему відкликання прав на надра за невиконання фінансових або технічних планів.

У результаті держава недоотримує мільярди кубометрів власного газу, податки та нові робочі місця, а перспективні ділянки не доходять до реальних інвесторів.

Олександр Кацуба, власник компанії "АЛЬФА ГАЗ", пропонує системне рішення:

"Потрібно встановити чіткий дедлайн на розвідку — максимум 3–5 років. Якщо за цей час власник ліцензії не розпочав реальний видобуток або не довів прогрес у розвідці, спецдозвіл має автоматично повертатися державі та виставлятися на прозорий аукціон. Надра — це стратегічний ресурс, вони не можуть бути об'єктом пасивного колекціонування".

За оцінкою експерта, такий механізм дозволить перезапустити ринок надрокористування: реальні інвестори отримають доступ до ділянок, які сьогодні роками лежать у папках, а держава — додаткові надходження до бюджету та підсилення енергетичної незалежності в умовах війни.

Довідка

Олександр Володимирович Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики. Власник компанії "АЛЬФА ГАЗ", заснованої у 2022 році, яка за підсумками 2023 року увійшла до числа лідерів приватного газовидобутку в Україні та видобуває понад 1 млн кубометрів природного газу на місяць. Має понад десятирічний досвід у нафтогазовій галузі. У 2014 році обіймав посаду заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", входив до наглядових рад ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ПАТ "Укртрансгаз".



