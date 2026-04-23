Кацуба: «спящие» газовые лицензии должны возвращаться государству через 3-5 лет

Владелец компании "АЛЬФА ГАЗ" Александр Кацуба предлагает ввести четкий дедлайн на разведку и автоматический возврат спецразрешений государству в случае их невыполнения. Об этом говорится в материале ТСН.

Украина владеет одними из самых больших в Европе запасов природного газа, однако значительная часть этого ресурса фактически заморожена. Часть спецразрешений была получена в предыдущие годы из-за политических связей, и их владельцы не имеют ни технической базы, ни намерения проводить реальную добычу — только держат лицензии как актив на перепродажу или в ожидании скачка цен на энергоносители.

Действующая система контроля за выполнением программ работ остается слишком мягкой: вместо бурения скважин владельцы годами проводят "бумажные" исследования, переоценку запасов или минимальные сейсмические работы, формально позволяющие избегать аннулирования разрешения. В Украине до сих пор не внедрена автоматическая система отзыва прав на недра за невыполнение финансовых или технических планов.

В результате государство недополучает миллиарды кубометров собственного газа, налоги и новые рабочие места, а перспективные участки не доходят до реальных инвесторов.

Александр Кацуба, владелец компании "АЛЬФА ГАЗ", предлагает системное решение:

"Нужно установить четкий дедлайн на разведку максимум 3–5 лет. Если за это время владелец лицензии не начал реальную добычу или не доказал прогресс в разведке, спецразрешение должно автоматически возвращаться государству и выставляться на прозрачный аукцион. Недра – это стратегический ресурс, они не могут быть объектом пассивного коллекционирования".

По оценке эксперта, такой механизм позволит перезапустить рынок недропользования: реальные инвесторы получат доступ к участкам, которые сегодня лежат в папках, а государство — дополнительные поступления в бюджет и усиление энергетической независимости в условиях войны.

Справка

Александр Владимирович Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики. Владелец компании "АЛЬФА ГАЗ", основанной в 2022 году, по итогам 2023 года вошедшей в число лидеров частной газодобычи в Украине и добывающей более 1 млн кубометров природного газа в месяц. Имеет более чем десятилетний опыт в нефтегазовой отрасли. В 2014 году занимал должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", входил в наблюдательные советы ГАО "Черноморнефтегаз" и ПАО "Укртрансгаз".



