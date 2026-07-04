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Кабмін визначився із місцем Національного пантеону: де створять меморіал

Уряд затвердив концепцію майбутнього Пантеону та передбачив можливість перепоховання видатних українців, похованих за кордоном

4 липня 2026, 17:54
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Кравцев Сергей

Кабінет Міністрів України затвердив ухвалу про створення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Документ визначає основні напрями формування меморіального комплексу, який має стати місцем вшанування борців за незалежність України та видатних діячів, які зробили внесок у становлення української державності.

Кабмін визначився із місцем Національного пантеону: де створять меморіал

Український національний пантеон. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, наступним етапом стане розробка спільної концепції Пантеону, визначення його структури, принципів меморіалізації та наукового супроводу проекту. Також передбачено проведення експертних консультацій та громадських обговорень, які мають визначити формат майбутнього національного меморіалу.

Особливу увагу в ухвалі приділено питанню перепоховання видатних українців. Український інститут національної пам'яті спільно з Міністерством закордонних справ проведуть верифікацію осіб, які поховані за межами країни, щоб визначити, кого доцільно перенести до Національного пантеону. Йдеться як про борців за незалежність України, так і про інші історичні постаті, які відіграли важливу роль у формуванні української національної ідентичності.

Організацію самого Пантеону покладено на Міністерство культури та стратегічних комунікацій, яке відповідає за управління територією Києво-Печерської лаври. При реалізації проекту відомство має враховувати вимоги щодо охорони об'єктів культурної спадщини, обмеження використання території заповідника, а також міжнародні зобов'язання України.

Крім того, міністерству доручено організувати відкритий архітектурний конкурс, за підсумками якого буде обрано найкращий проект майбутнього меморіального комплексу.

Фінансування створення та подальшого функціонування Національного пантеону здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, які не заборонені українським законодавством.

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Джерело: https://www.facebook.com/uinp.gov.ua/posts/pfbid0zrJ2GCSJ1k53gN8S5tQjwnPT4wa4yTakRYmcoDab2tdC9L7XkHHYKLk3w9RXPyGkl
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