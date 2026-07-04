Кабмин определился с местом Национального пантеона: где создадут мемориал

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о создании Украинского национального пантеона на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Документ определяет основные направления формирования мемориального комплекса, который должен стать местом чествования борцов за независимость Украины и выдающихся деятелей, внесших вклад в становление украинской государственности.

Украинский национальный пантеон. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Украинском институте национальной памяти, следующим этапом станет разработка общей концепции Пантеона, определение его структуры, принципов мемориализации и научного сопровождения проекта. Также предусмотрено проведение экспертных консультаций и общественных обсуждений, которые должны определить формат будущего национального мемориала.

Особое внимание в постановлении уделено вопросу перезахоронения выдающихся украинцев. Украинский институт национальной памяти совместно с Министерством иностранных дел проведут верификацию лиц, похороненных за пределами страны, чтобы определить, кого целесообразно перенести в Национальный пантеон. Речь идет как о борцах за независимость Украины, так и о других исторических фигурах, сыгравших важную роль в формировании украинской национальной идентичности.

Организация самого Пантеона возложена на Министерство культуры и стратегических коммуникаций, которое отвечает за управление территорией Киево-Печерской лавры. При реализации проекта ведомство должно учитывать требования по охране объектов культурного наследия, ограничения использования территории заповедника, а также международные обязательства Украины.

Кроме того, министерству поручено организовать открытый архитектурный конкурс, по итогам которого будет выбран лучший проект будущего мемориального комплекса.

Финансирование создания и дальнейшего функционирования Национального пантеона будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных украинским законодательством.

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