Іспанія проти війни: Мадрид йде на радикальний крок щодо США та Ізраїлю
Іспанія проти війни: Мадрид йде на радикальний крок щодо США та Ізраїлю

Уряд Педро Санчеса назвав удари по Ірану «незаконними» і відрізає союзникам доступ до баз і повітряного простору

30 березня 2026, 15:14
Кравцев Сергей

Іспанія різко посилила свою позицію щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану, закривши повітряний простір для військових літаків, пов’язаних із цим конфліктом. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на іспанські джерела.

Винищувачі F-16. Фото: з відкритих джерел

За даними видання El País, Мадрид заборонив проліт навіть тим американським літакам, які базуються в інших країнах, зокрема у Великій Британії. Це рішення стало черговим кроком після того, як Іспанія вже відмовила Вашингтону у використанні стратегічних авіабаз на півдні країни.

Йдеться про об’єкти в районі міст Кадіс та Севілья, які традиційно відігравали важливу роль у військовій логістиці США. Після запровадження обмежень, за даними систем відстеження польотів, протягом кількох днів ці бази залишили понад десяток американських літаків.

Прем’єр-міністр Педро Санчес від початку бойових дій 28 лютого відкрито критикує удари США та Ізраїлю по Ірану, називаючи їх "незаконною війною". Його уряд послідовно виступає проти участі Іспанії у будь-яких операціях, пов’язаних із цим конфліктом.

На тлі ескалації, що триває вже понад місяць і супроводжується взаємними ударами по всьому Близькому Сходу, рішення Мадрида фактично обмежує можливості союзників використовувати іспанську територію для військових операцій проти Ірану.

Таким чином Іспанія демонструє одну з найжорсткіших позицій серед європейських країн, дистанціюючись від дій союзників і підкреслюючи пріоритет міжнародного права над військовими альянсами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що можливе вторгнення Ізраїль до Лівану стане "величезною помилкою" і може дестабілізувати весь Близький Схід. Про це він сказав у вівторок, коментуючи новий виток ескалації між ізраїльською армією та угрупованням Хезболла.




