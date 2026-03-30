Испания против войны: Мадрид идет на радикальный шаг по отношению к США и Израилю

Испания резко усилила свою позицию по поводу войны США и Израиля против Ирана, закрыв воздушное пространство для военных самолетов, связанных с этим конфликтом. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на испанские источники.

По данным издания El País, Мадрид запретил пролет даже тем американским самолетам, которые базируются в других странах, в том числе в Великобритании. Это решение стало еще одним шагом после того, как Испания уже отказала Вашингтону в использовании стратегических авиабаз на юге страны.

Речь идет об объектах в районе городов Кадис и Севилья, традиционно игравших важную роль в военной логистике США. После введения ограничений, по данным систем отслеживания полетов, в течение нескольких дней эти базы покинули более десятка американских самолетов.

Премьер-министр Педро Санчес с начала боевых действий 28 февраля открыто критикует удары США и Израиля по Ирану, называя их "незаконной войной". Его правительство последовательно выступает против участия Испании в любых операциях, связанных с конфликтом.

На фоне эскалации, которая длится уже более месяца и сопровождается взаимными ударами по всему Ближнему Востоку, решение Мадрида фактически ограничивает возможности союзников использовать испанскую территорию для военных операций против Ирана.

Таким образом, Испания демонстрирует одну из самых жестких позиций среди европейских стран, дистанцируясь от действий союзников и подчеркивая приоритет международного права над военными альянсами.

