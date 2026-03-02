Іран жорстко зганьбився: що атакував під час удару по США

Іранські війська атакували танкер біля півострова Мусандам в Омані. Цікаво, що судно перебуває під санкціями США та Євросоюзу за перевезення іранської нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Удар Ірану по танкеру. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що нафтовий танкер плив під прапором Палау. Внаслідок атаки на судно постраждали чотири особи.

В Оманському центрі морської безпеки повідомили, що 20 членів екіпажу танкера Skylight евакуювали після атаки, яка сталася приблизно за 5 морських миль (близько 9,2 км) на північ від порту Хасаб.

Автори публікації додали, що ця атака була за раніше скоєними дроновими ударами в торговому порту Дукм в Аравійському морі. Ці інциденти стали першими випадками поразки цілей в Омані або поблизу нього після хвилі ударів у відповідь Ірану по країнах Перської затоки у відповідь на спільні атаки США та Ізраїлю.

В агентстві нагадали, що у грудні 2025 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Red Sea Ship Management і Skylight, а також інших судів, звинувативши керуючу компанію та її власника в експлуатації "тіньового флоту" для транспортування іранських нафтопродуктів у Перській затоці.

