Иран жестко опозорился: что атаковал во время удара по США

Иранские войска атаковали танкер возле полуострова Мусандам в Омане. Интересно, что судно находится под санкциями США и Евросоюза за перевозку иранской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Удар Ирана по танкеру. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что нефтяной танкер плыл под флагом Палау. В результате атаки на судно пострадали четыре человека.

В Оманском центре морской безопасности сообщили, что 20 членов экипажа танкера Skylight эвакуировали после атаки, которая произошла примерно в 5 морских милях (около 9,2 км) к северу от порта Хасаб.

Авторы публикации добавили, что эта атака последовала за ранее совершенными дроновыми ударами в торговом порту Дукм в Аравийском море. Эти инциденты стали первыми случаями поражения целей в Омане или вблизи него после волны ответных ударов Ирана по странам Персидского залива в ответ на совместные атаки США и Израиля.

В агентстве напомнили, что в декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и Skylight, а также других судов, обвинив управляющую компанию и ее владельца в эксплуатации "теневого флота" для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе.

