Керівництво Російської Федерації не полишає спроб фізично усунути очільника Офісу Президента України Кирила Буданова. Як повідомляє британське видання The Times, Кирило Буданов розповів журналістам, що Кремль намагається організувати його ліквідацію навіть у той період, коли він бере безпосередню участь у проведенні мирних переговорів із Москвою.

Буданов є кадровим офіцером спецслужб, під керівництвом якого розроблялися та втілювалися в життя найбільш резонансні та масштабні спеціальні операції Сил оборони України. Саме тому, на переконання воєначальника, регулярні намагання російської сторони знищити його є "абсолютно нормальним" явищем в умовах повномасштабного протистояння.

Наразі у будівлі, де працює посадовець, запроваджено надсуворі та безпрецедентні заходи безпеки. Попри це, ексочільник розвідки особисто дбає про власну захищеність — на зустріч із представниками британських ЗМІ він з'явився, маючи при собі вогнепальну зброю в кобурі.

