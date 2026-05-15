Главная Новости Общество события Интервью с пистолетом в кобуре: глава ОПУ рассказал о постоянных покушениях со стороны Кремля
Интервью с пистолетом в кобуре: глава ОПУ рассказал о постоянных покушениях со стороны Кремля

Угроза остается: несмотря на беспрецедентную безопасность, Кремль пытается убить руководителя Офиса Президента Украины

15 мая 2026, 15:19
Недилько Ксения

Руководство Российской Федерации не оставляет попыток физически устранить главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова . Как сообщает британское издание The Times, Кирилл Буданов рассказал журналистам, что Кремль пытается организовать его ликвидацию даже в тот период, когда он принимает непосредственное участие в проведении мирных переговоров с Москвой.

Буданов является кадровым офицером спецслужб, под руководством которого разрабатывались и претворялись в жизнь наиболее резонансные и масштабные специальные операции Сил обороны Украины. Именно поэтому, по убеждению военачальника, регулярные попытки российской стороны уничтожить его являются "совершенно нормальным" явлением в условиях полномасштабного противостояния.

В настоящее время в здании, где работает чиновник, введены сверхурочные и беспрецедентные меры безопасности. Несмотря на это, эксглава разведки лично заботится о собственной защищенности — на встречу с представителями британских СМИ он появился, имея при себе огнестрельное оружие в кобуре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Максим Бужанский выразил серьезный скепсис относительно последних публичных шагов главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. Комментируя новую медийную инициативу руководителя ОП, парламентарий предположил, что оцепление должностного лица сознательно вредит его репутации.

Нардеп отметил: "Я бы предположил, что политтехнологи Кирилла Алексеевича Буданова, работают против него целенаправленно". По его мнению, такие действия совершаются, "скорее всего, по личной ненависти, потому что ошибочно сложно наносить такие удары по имиджу клиента".



