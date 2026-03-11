«Інша людина»: Корею шокували реальні фото серійної вбивці, яку вважали красунею

Південнокорейське суспільство бурхливо обговорює справу 21-річної дівчини, яку місцеві медіа охрестили "найкрасивішою серійною вбивцею країни". Резонанс підігріло оприлюднення прокуратурою справжніх світлин підозрюваної, які кардинально відрізняються від її ідеалізованих образів у соцмережах.

"Найгарніша вбивця у Кореї"

Користувачі мережі висловили справжній жах не лише від злочинів, а й від масштабу використання фоторедакторів.

"Найстрашніший злочин цієї дівчини — те, що вона редагувала свої фото і прикидалася красивою", — цитують медіа одного з місцевих юзерів. На форумах також лунають заклики: "Їй потрібно ще й звинувачення в обдурюванні пред'явити! Це ж зовсім інша людина!".

Слідство встановило, що дівчина використовувала чоловіків для оплати вечерь у ресторанах та замовлень їжі. Коли кавалери починали вимагати взаємності, вона вдавалася до радикальних методів — отруювала їх. Загалом зафіксовано п’ять нападів, два з яких стали летальними.

Особливий інтерес викликав спосіб підготовки до злочинів. Як з’ясувала поліція, перед отруєннями дівчина зверталася за порадами до штучного інтелекту.

"Поліція з'ясувала, що перед вбивствами вона неодноразово консультувалася у ChatGPT", — зазначається у матеріалах справи.

Попри те, що медична комісія визнала підозрювану психічно хворою, у мережі утворився табір прихильників, які вимагають її звільнення лише через "ангельську зовнішність" на знімках з Instagram. Водночас більшість громадян наполягає на суворому покаранні, підкреслюючи небезпеку маніпуляцій зовнішністю у сучасному цифровому світі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали "найкрасивішою дівчиною у світі", оголосила про заручини зі своїм партнером актором і діджеєм Беном Атталом. Про це 24-річна знаменитість поділилася з підписниками в Instagram після романтичної поїздки пари до Греції.