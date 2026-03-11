logo

Главная Новости Общество события «Другой человек»: Корею шокировали реальные фото серийной убийцы, считавшейся красавицей
commentss НОВОСТИ Все новости

«Другой человек»: Корею шокировали реальные фото серийной убийцы, считавшейся красавицей

Эффект фильтров и яд: как корейская соцсетевая «звезда» стала подозреваемой в убийствах

11 марта 2026, 01:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Южнокорейское общество бурно обсуждает дело 21-летней девушки, которую местные медиа окрестили "самой красивой серийной убийцей страны". Резонанс подогрело обнародование прокуратурой настоящих фотографий подозреваемой, кардинально отличающихся от ее идеализированных образов в соцсетях.

«Другой человек»: Корею шокировали реальные фото серийной убийцы, считавшейся красавицей

"Самая красивая убийца в Корее"

Пользователи сети выразили ужас не только от преступлений, но и от масштаба использования фоторедакторов.

"Самое страшное преступление этой девушки – то, что она редактировала свои фото и притворялась красивой", – цитируют медиа одного из местных пользователей. На форумах также раздаются призывы: "Ей нужно еще обвинение в надувательстве предъявить! Это ведь совсем другой человек!".

«Другой человек»: Корею шокировали реальные фото серийной убийцы, считавшейся красавицей - фото 2

Следствие установило, что девушка использовала мужчин для оплаты ужинов в ресторанах и заказах еды. Когда кавалеры начинали требовать взаимности, она прибегала к радикальным методам – отравляла их. В общей сложности зафиксировано пять нападений, два из которых стали летальными.

Особый интерес вызвал способ подготовки к преступлениям. Как выяснила полиция, перед отравлениями девушка обращалась за советами к искусственному интеллекту.

"Полиция выяснила, что перед убийствами она неоднократно консультировалась в ChatGPT", — говорится в материалах дела.

Несмотря на то, что медицинская комиссия признала подозреваемую психически больной, в сети образовался лагерь поклонников, требующих ее освобождения только из-за "ангельской внешности" на снимках из Instagram. В то же время большинство граждан настаивают на строгом наказании, подчеркивая опасность манипуляций внешностью в современном цифровом мире.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли "самой красивой девушкой в мире", объявила о помолвке со своим партнером актером и диджеем Беном Атталом. Об этом 24-летняя знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram после романтической поездки пары в Грецию.



