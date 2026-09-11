Іноземців варто запрошувати лише після того, як українці самі домовляться про правила, – екснардепка

Оксана Сироїд, яка брала участь у створені антикорупційного законодавства, виступила проти практики залучення іноземних експертів до формування та роботи українських інституцій. На її думку, українці мають брати на себе відповідальність за функціонування органів влади, а не покладати її на представників інших держав. Про це заступниця голови Верховної Ради VIII скликання розповіла в інтерв'ю громадській ініціативі "Голка", опублікованому на "Главкомі".

Оксана Сироїд. Фото з відкритих джерел

"Залучення іноземних експертів до процесу – це знімання відповідальності із самих себе. Це є інфантильність і меншовартість. Мовляв, дивіться, мене б’ють, я маленька дівчинка. Я не буду сама з цим розбиратися – я піду по "великого дядю", приведу його, і він усім роздасть замість мене. Треба в якийсь момент сказати: я доросла і беру відповідальність на себе", – заявила Сироїд.

Ексвіцеспікерка парламенту також застерегла від думки, що саме походження іноземних фахівців гарантує їхню доброчесність.

"Не треба думати, що в Європі чи Америці люди народжуються доброчесними, а у нас – геть порочними. Якби вони могли отримати більше прибутку, не сплачуючи податки, вони б це зробили. Не держава їм це заборонила, це вони самі в момент створення держави домовились про те, що краще платити податки, а не уникати їх", – зазначила вона.

За словами Сироїд, Україна витрачає значні зусилля, намагаючись домогтися участі іноземних фахівців у роботі власних інституцій, однак сам собою такий механізм не здатний змінити систему.

"Ми витрачаємо колосальні зусилля, лобіюємо перед європейцями, американцями, Міжнародним валютним фондом трьох нехай і дуже поважних іноземців, сподіваючись, що вони зроблять нам щастя. Але поки ці люди є чужорідним елементом, вони не змінять системи. Іноземців можна запрошувати після того, як ми самі домовимось діяти по-іншому", – пояснила екснардепка.

Сироїд пов'язує проблему з ширшим питанням відповідальності за роботу державних інституцій. На її думку, зовнішні учасники не можуть замінити внутрішні домовленості про правила, за якими має функціонувати система.

Як відомо, Оксана Сироїд була народною депутаткою VIII скликання та з 2014 до 2019 року обіймала посаду заступниці голови Верховної Ради. Вона брала участь у підготовці судової реформи та роботі Конституційної комісії, а також була авторкою ідеї створення Громадської ради доброчесності. Нині Сироїд є офіцеркою Сил оборони України та служить у 2 корпусі Національної гвардії України "Хартія".

Громадська рада доброчесності — це незалежний громадський орган в Україні, який допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) перевіряти суддів та кандидатів на посади суддів на предмет чесності, етики та законності походження статків.