Иностранцев следует приглашать только после того, как украинцы сами договорятся о правилах – экс-нардепка

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Недилько Ксения
Оксана Сыроед, участвовавшая в создании антикоррупционного законодательства, выступила против практики привлечения иностранных экспертов к формированию и работе украинских институтов. По ее мнению, украинцы должны брать ответственность за функционирование органов власти, а не возлагать ее на представителей других государств. Об этом заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва рассказала в интервью общественной инициативе "Голка", опубликованном на "Главкоме".
Оксана Сыроед. Фото из открытых источников
Экс-вице-спикер парламента также предостерегла от мнения, что именно происхождение иностранных специалистов гарантирует их добродетель.
По словам Сыроед, Украина тратит значительные усилия, пытаясь добиться участия иностранных специалистов в работе собственных институций, однако сам по себе такой механизм не способен изменить систему.
Сыроед связывает проблему с более широким вопросом ответственности за работу государственных институтов. По ее мнению, внешние участники не могут заменить внутренние договоренности о правилах, по которым должна функционировать система.
Как известно, Оксана Сыроед была народным депутатом VIII созыва и с 2014 по 2019 год занимала должность заместителя председателя Верховной Рады. Она принимала участие в подготовке судебной реформы и работе Конституционной комиссии, а также являлась автором идеи создания Общественного совета добродетели. В настоящее время Сыроед является офицером Сил обороны Украины и служит во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".
Общественный совет добродетели – это независимый общественный орган в Украине, который помогает Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) проверять судей и кандидатов на должности судей на предмет честности, этики и законности происхождения.