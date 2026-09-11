Иностранцев следует приглашать только после того, как украинцы сами договорятся о правилах – экс-нардепка

Оксана Сыроед, участвовавшая в создании антикоррупционного законодательства, выступила против практики привлечения иностранных экспертов к формированию и работе украинских институтов. По ее мнению, украинцы должны брать ответственность за функционирование органов власти, а не возлагать ее на представителей других государств. Об этом заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва рассказала в интервью общественной инициативе "Голка", опубликованном на "Главкоме".

Оксана Сыроед. Фото из открытых источников

"Вовлечение иностранных экспертов в процесс – это снятие ответственности с самих себя. Это инфантильность и неполноценность. Мол, смотрите, меня избивают, я маленькая девочка. Я не буду сама с этим разбираться – я пойду за "большим дядей", приведу его, и он всем раздаст вместо меня. Надо в какой-то момент сказать: я взрослая и беру ответственность на себя", – заявила Сыроид.

Экс-вице-спикер парламента также предостерегла от мнения, что именно происхождение иностранных специалистов гарантирует их добродетель.

"Не надо думать, что в Европе или Америке люди рождаются добродетельными, а у нас – порочными. Если бы они могли получить больше прибыли, не платя налоги, они бы это сделали. Не государство им это запретило, это они сами в момент создания государства договорились о том, что лучше платить налоги, а не избегать их", – отметила она.

По словам Сыроед, Украина тратит значительные усилия, пытаясь добиться участия иностранных специалистов в работе собственных институций, однако сам по себе такой механизм не способен изменить систему.

"Мы тратим колоссальные усилия, лоббируем перед европейцами, американцами, Международным валютным фондом трех пусть и очень уважаемых иностранцев, надеясь, что они сделают нам счастье. Но пока эти люди являются инородным элементом, они не изменят систему. Иностранцев можно приглашать после того, как мы сами договоримся по-другому действовать", – пояснила экс-нардепка.

Сыроед связывает проблему с более широким вопросом ответственности за работу государственных институтов. По ее мнению, внешние участники не могут заменить внутренние договоренности о правилах, по которым должна функционировать система.

Как известно, Оксана Сыроед была народным депутатом VIII созыва и с 2014 по 2019 год занимала должность заместителя председателя Верховной Рады. Она принимала участие в подготовке судебной реформы и работе Конституционной комиссии, а также являлась автором идеи создания Общественного совета добродетели. В настоящее время Сыроед является офицером Сил обороны Украины и служит во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

Общественный совет добродетели – это независимый общественный орган в Украине, который помогает Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) проверять судей и кандидатов на должности судей на предмет честности, этики и законности происхождения.