Ілюзія миру: чому запропонована мирна угода не зупинить війну

Оприлюднений драфт так званої мирної угоди не дає підстав для остаточних висновків і не може розглядатися як реальний шлях до завершення війни. Про це заявив експерт, коментуючи пункти документа, які активно обговорюються в публічному просторі. Як інформує портал "Коментарі", про це розповів дипломат Валерій Чалий.

Експерт акцентував, що, по-перше, значна частина запропонованих положень не відповідає Конституції та законам України. Крім того, окремі рішення потребують складних внутрішніх процедур в інших державах – насамперед у США, Росії та в усіх країнах Європейського Союзу.

"По-друге, драфт не містить повного набору елементів, необхідних для юридично зобов’язуючої міжнародної угоди. Такий документ, згідно із законом "Про міжнародні договори України", має пройти всі стадії укладення, підписання та ратифікації з урахуванням національних інтересів і засад зовнішньої політики, закріплених у Конституції", – зазначив Валерій Чалий.

За його словами, є ще третій момент – текст містить чимало двозначних і не до кінця з’ясованих формулювань, створених за російськими підходами. Подібні "компромісні" документи вже з’являлися раніше – зокрема у 2014 році. Тоді вони не спрацювали і, за оцінкою експертів, не можуть спрацювати й зараз. Водночас окремі напрацювання можуть бути використані лише за умови реального примусу агресора до миру. Інакше Росія намагатиметься подати ці пункти як попередню згоду України у чутливих питаннях.

Ключовим залишається питання: чому розмови про швидкий мир тривають, тоді як реального перемир’я досі немає. Експерт застерігає, що запропоновані пункти можуть створити внутрішньополітичну напругу вже зараз, тоді як припинення бойових дій залишається віддаленою перспективою.

На його думку, Україна та партнери мають витримати чергову спробу Росії затягнути час і перейти до реального тиску на агресора, адже саме це є єдиним шляхом до довготривалого миру.

Окрім базового документа, є тристоронній договір про гарантії безпеки між Україною, США та Європою, двосторонні гарантії США для України, а також дорожня карта економічного розвитку країни до 2040 року. Серед ключових положень плану – підтвердження суверенітету України, угода про ненапад з Росією, створення механізму моніторингу на лінії зіткнення та без’ядерний статус України.

План передбачає гарантії безпеки від США, НАТО та ЄС, можливе членство України в ЄС із короткостроковим привілейованим доступом до ринку, а також масштабний пакет інвестицій для відновлення економіки та інфраструктури.



