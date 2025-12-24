Иллюзия мира: почему предложенное мирное соглашение не остановит войну

Обнародованный драфт так называемого мирного соглашения не дает оснований для окончательных выводов и не может рассматриваться как реальный путь к завершению войны. Об этом заявил эксперт, комментируя активно обсуждаемые пункты документа в публичном пространстве. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал дипломат Валерий Чалый.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт акцентировал, что во-первых, значительная часть предложенных положений не соответствует Конституции и законам Украины. Кроме того, отдельные решения нуждаются в сложных внутренних процедурах в других государствах – прежде всего в США, России и во всех странах Европейского Союза.

"Во-вторых, драфт не содержит полного набора элементов, необходимых для юридически обязывающего международного соглашения. Такой документ, согласно закону "О международных договорах Украины", должен пройти все стадии заключения, подписания и ратификации с учетом национальных интересов и основ внешней политики, закрепленных в Конституции", – отметил Валерий Чалый.

По его словам, есть еще третий момент – текст содержит немало двусмысленных и не до конца выясненных формулировок, созданных по российским подходам. Подобные компромиссные документы уже появлялись ранее – в частности в 2014 году. Тогда они не сработали и, по оценке экспертов, не могут сработать и сейчас. В то же время отдельные наработки могут быть использованы только при реальном принуждении агрессора к миру. Иначе Россия будет пытаться представить эти пункты как предварительное согласие Украины по чувствительным вопросам.

Ключевым остается вопрос: почему разговоры о скором мире продолжаются, тогда как реального перемирия до сих пор нет. Эксперт предостерегает, что предложенные пункты могут создать внутриполитическое напряжение уже сейчас, тогда как прекращение боевых действий остается отдаленной перспективой.

По его мнению, Украина и партнеры должны выдержать очередную попытку России затянуть время и перейти к реальному давлению на агрессора, ведь именно это единственный путь к долговременному миру.

План предусматривает гарантии безопасности США, НАТО и ЕС, возможное членство Украины в ЕС с краткосрочным привилегированным доступом к рынку, а также масштабный пакет инвестиций для восстановления экономики и инфраструктуры.



