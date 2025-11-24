Ікра, м’ясо й навіть горошок: продукти, які подорожчають найбільше — закупіть зараз, поки не пізно

Передноворічний стрибок цін — це не прогнози, а щорічна реальність. І якщо у другій половині грудня навіть найпростіші продукти дорожчають на 20–40%, то листопад — останній момент, коли можна спланувати святковий стіл без паніки й переплат.

Ціни злетять до небес: що треба купити вже зараз, щоб не залишитися без святкового столу перед Новим роком

Експерти прогнозують подорожчання делікатесів, консервів та класичних “новорічних інгредієнтів”. І хоча здається, що до свят ще є час, саме зараз вигідно купити те, що довго зберігається — і уникнути передсвяткового ажіотажу в магазинах.

Що варто купити вже зараз, поки ціни не зросли?

Ікра

Це один із продуктів, який злітає в ціні найшвидше — у грудні майже на третину. Найкращий час купувати — кінець листопада. Ікру сміливо можна заморожувати: вона чудово переносить низькі температури без втрати текстури та смаку.

Червона риба

Форель і лосось дорожчають першими. Купили філе? Посоліть, запакуйте у вакуум і покладіть у морозильну камеру. Солоне філе у вакуумі також відмінно переносить заморозку 1–2 місяці.

Консерви

Горошок, кукурудза, ананаси, маслини — усе, що потрібно для олів’є, салатів і закусок. У грудні ціни на консерви традиційно “стрибають”. Купуйте зараз — вони ідеально зберігаються, не втрачаючи смаку.

М’ясо та птиця

Філе, стегна, фарш, м’ясо на холодець або рулети — усе відмінно заморожується. Якщо вже знаєте меню — купуйте. Потім буде дорожче й з більшими чергами.

Делікатеси

Сиров’ялені ковбаси, хамон, прошуто, тверді сири — усе це довго зберігається у вакуумі або заморозці. У грудні ціни здебільшого б’ють рекорди.

Алкоголь

Шампанське, вино та міцний алкоголь завжди дорожчають напередодні свят. Купіть зараз і просто сховайте у темне прохолодне місце. Так ви точно заощадите.

Солодощі

Цукерки, шоколад, новорічні подарункові набори — усе, що традиційно дорожчає через високий попит. Особливо актуально для тих, у кого є діти.

Продукти для випічки

Борошно, розпушувач, дріжджі, згущене молоко, вершкове масло, листкове тісто — усе це вигідніше купити заздалегідь. Масло чудово зберігається в морозилці.

Головний секрет економії на свята — планування. Те, що можна заморозити чи зберігати у вакуумі, краще купувати вже зараз. У грудні ви тільки подякуєте собі за це.

