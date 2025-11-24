Икра, мясо и даже горошек: продукты, которые подорожают больше всего — закупите сейчас, пока не поздно

Предновогодний скачок цен – это не прогнозы, а ежегодная реальность. И если во второй половине декабря даже самые простые продукты дорожают на 20–40%, ноябрь — последний момент, когда можно спланировать праздничный стол без паники и переплат.

Цены взлетят к небесам: что нужно купить уже сейчас, чтобы не остаться без праздничного стола перед Новым годом

Эксперты прогнозируют подорожание деликатесов, консервов и классических "новогодних ингредиентов". И хотя кажется, что к праздникам еще есть время, сейчас выгодно купить то, что долго сохраняется — и избежать предпраздничного ажиотажа в магазинах.

Что следует купить уже сейчас, пока цены не выросли?

Икра

Это один из продуктов, который взлетает в цене быстрее всего – в декабре почти на треть. Лучшее время покупать – конец ноября. Икру можно смело замораживать: она прекрасно переносит низкие температуры без потери текстуры и вкуса.

Красная рыба

Форель и лосось дорожают первыми. Купили филе? Посолите, упаковайте в вакуум и положите в морозильную камеру. Соленое филе в вакууме также отлично переносит заморозку 1-2 месяца.

Консервы

Горошек, кукуруза, ананасы, маслины – все, что нужно для оливье, салатов и закусок. В декабре цены на консервы традиционно "прыгают". Купите сейчас – они идеально сохраняются, не теряя вкуса.

Мясо и птица

Филе, бедра, фарш, мясо на студень или рулеты – все отлично замораживается. Если уж знаете меню – покупайте. Потом будет дороже и с большими очередями.

Деликатесы

Сыряные колбасы, хамон, прошуто, твердые сыры – все это долго хранится в вакууме или заморозке. В декабре цены в основном бьют рекорды.

Алкоголь

Шампанское, вино и крепкий алкоголь всегда дорожают в канун праздников. Купите сейчас и просто спрячь в темное прохладное место. Так вы точно сэкономите.

Сладости

Конфеты, шоколад, новогодние подарочные наборы – все, что традиционно дорожает из-за высокого спроса. Особенно актуально для тех, у кого есть дети.

Продукты для выпечки

Мука, разрыхлитель, дрожжи, сгущенка, сливочное масло, слоеное тесто — все это выгоднее купить заранее. Масло отлично хранится в морозилке.

Главный секрет экономии на праздники – планирование . То, что можно заморозить или хранить в вакууме, лучше покупать уже сейчас. В декабре вы только поблагодарите себя за это.

