Хвалені російські супутники "Рассвет" падають з орбіти: в чому причина

Російське супутникове угруповання "Рассвет" зіткнулося з новими проблемами: два апарати, запущені в липні 2026 року, стрімко знижуються та ризикують згоріти в атмосфері. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine context, який пов'язують із оточенням глави Офісу президента України Кирила Буданова. Відомості також наводить видання Clash Report.

Супутникова система "Рассвет". Фото: з відкритих джерел

За опублікованими даними, супутники №17 та №23 знаходяться на орбітах висотою приблизно 240-260 кілометрів. При цьому апарати продовжують втрачати висоту, а швидкість зниження окремих супутників сягає 1,6-1,7 кілометра на добу.

Для порівняння більшість апаратів проекту мають працювати на цільовій орбіті висотою 500-540 кілометрів. Однак, як повідомляється, збої рухових установок, що повторюються, заважають частини супутників своєчасно досягати необхідної висоти.

Якщо російським фахівцям не вдасться скоригувати траєкторії апаратів, опір атмосфери поступово знижуватиме їх орбіти, що в результаті може призвести до сходу з орбіти та руйнування супутників при вході в щільні шари атмосфери.

Проблеми, за даними Clash Report, торкаються і перспектив комерційного розвитку проекту. Зараз покриття забезпечується лише в обмежені щоденні інтервали, а не в безперервному режимі сервісу. Досягнення заявлених комерційних цілей перенесено щонайменше на 2027 рік.

Видання також нагадало, що один із супутників попередньої партії, запущеної у березні, вже зійшов з орбіти та згорів у атмосфері у червні.

Якщо інформація про зниження липневих апаратів підтвердиться, це стане черговим випробуванням для програми супутникового зв'язку. Втім, остаточні висновки про долю супутників можна буде зробити після появи підтверджених даних про їх стан та результати спроб корекції орбіт.

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