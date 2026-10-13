Хваленные российские спутники «Рассвет» падают с орбиты: в чем причина

Российская спутниковая группировка "Рассвет" столкнулась с новыми проблемами: два аппарата, запущенные в июле 2026 года, стремительно снижаются и рискуют сгореть в атмосфере. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который связывают с окружением главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Сведения также приводит издание Clash Report.

Спутниковая система "Рассвет". Фото: из открытых источников

По опубликованным данным, спутники №17 и №23 находятся на орбитах высотой примерно 240-260 километров. При этом аппараты продолжают терять высоту, а скорость снижения отдельных спутников достигает 1,6-1,7 километра в сутки.

Для сравнения, большинство аппаратов проекта должны работать на целевой орбите высотой 500–540 километров. Однако, как сообщается, повторяющиеся сбои двигательных установок мешают части спутников своевременно достигать необходимой высоты.

Если российским специалистам не удастся скорректировать траектории аппаратов, сопротивление атмосферы будет постепенно снижать их орбиты, что в итоге может привести к сходу с орбиты и разрушению спутников при входе в плотные слои атмосферы.

Проблемы, по данным Clash Report, затрагивают и перспективы коммерческого развития проекта. Сейчас покрытие обеспечивается лишь в ограниченные ежедневные интервалы, а не в режиме непрерывного сервиса. Достижение заявленных коммерческих целей перенесено как минимум на 2027 год.

Издание также напомнило, что один из спутников предыдущей партии, запущенной в марте, уже сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере в июне.

Если информация о снижении июльских аппаратов подтвердится, это станет очередным испытанием для российской программы спутниковой связи. Впрочем, окончательные выводы о судьбе спутников можно будет сделать после появления подтверждённых данных об их состоянии и результатах попыток коррекции орбит.

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