Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із резонансною заявою щодо зміни стратегії України у війні з РФ. Політик наголосив, що попри очевидну вину Кремля та неадекватність його лідера, Києву необхідно тверезо оцінювати світову реальність, де гроші та бізнес-інтереси західних союзників дедалі частіше переважають над декларованими цінностями. Парламентар запропонував ініціювати поетапні компроміси, включно зі зняттям санкцій із російських енергоресурсів, заради порятунку українських міст та економіки.

Олексій Гончаренко

Оцінюючи поточний етап протистояння, депутат закликав суспільство позбутися ілюзій щодо абсолютної ізоляції агресора. За його спостереженнями, глобальний бізнес поступово адаптується, а європейські партнери дедалі частіше демонструють готовність ставити власну фінансову вигоду вище за солідарність з Україною.

"Звісно, Росія в усьому винна і Путін — неадекватна людина, яка купається в крові, але ми чітко бачимо стратегічну ціль Москви на цьому етапі", — зазначив Олексій Гончаренко, аналізуючи мотиви Кремля. На його думку, загарбники прагнуть повернути повноцінну торгівлю нафтою та газом.

Політик звернув увагу на тривожні тенденції в діях ключових європейських лідерів:

"Якщо жити в реальності, то помітно, як бізнеси повертаються в РФ, а європейські компанії продають росіянам комплектуючі до ракет. Ба більше, Емманюель Макрон зняв санкції з двох російських мільярдерів — Усманова та Фрідмана. Факт у тому, що гроші для союзників важливіші за цінності".

Враховуючи, що західні країни зацікавлені в низьких цінах на паливо і обмеження з Росії рано чи пізно все одно будуть зняті, нардеп пропонує зіграти на випередження. Він вважає, що Україна має самостійно виставити Заходу умови, які дозволять зберегти демографічний та інфраструктурний потенціал країни.

"Давайте не будемо дурнями і спробуймо цим скористатися, — закликав парламентар, формулюючи альтернативний курс. — Ми можемо самі виступити за зняття обмежень з Росії в обмін на припинення будь-яких далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та фіксацію боїв суто на Донбасі".

Депутат переконаний, що такий крок дозволить врятувати Київ, Одесу, Харків та Дніпро, зупинити виїзд громадян за кордон та вберегти залишки виробництва. При цьому він визнає негативні наслідки:

"Так, мінус у тому, що в росіян з'явиться більше грошей на війну. Але за ці 5 років їх і так менше не стало. Якщо санкції все одно скасують, то краще вибити вигідні умови для себе".

Гончаренко наголошує, що досягти миттєвого всеосяжного миру не вдасться, тому взаємодію з ворогом слід починати з малих, конкретних кроків. Поступове виконання локальних угод має стати фундаментом для масштабніших рішень у майбутньому.

"Давайте домовлятись про все на світі, усюди, де це можливо, — підкреслив народний обранець, закликаючи до початку діалогу. — Домовимось про припинення обстрілів портів, підприємств та шкіл. Крок за кроком, коли цих домовленостей почнуть дотримуватися, можна буде вийти на щось більше".

Наприкінці свого звернення політик констатував, що на полі бою склалася ситуація, яка унеможливлює чиюсь одноосібну перемогу, оскільки обидві армії та економіки виявилися однаково витривалими.

"Ми перебуваємо в паритеті, тому вихід один — домовлятись і йти на поступки, як би боляче це не було. Хтось має нарешті сказати правду. Досить уже потужностей, незламностей та стійкостей", — резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді закликали керівництво Києва піти у відставку.