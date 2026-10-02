«Хтось має сказати людям правду»: у Раді озвучили радикальний план поетапних угод із Росією

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Недилько Ксения
Народний депутат Олексій Гончаренко виступив із резонансною заявою щодо зміни стратегії України у війні з РФ. Політик наголосив, що попри очевидну вину Кремля та неадекватність його лідера, Києву необхідно тверезо оцінювати світову реальність, де гроші та бізнес-інтереси західних союзників дедалі частіше переважають над декларованими цінностями. Парламентар запропонував ініціювати поетапні компроміси, включно зі зняттям санкцій із російських енергоресурсів, заради порятунку українських міст та економіки.
Олексій Гончаренко
Оцінюючи поточний етап протистояння, депутат закликав суспільство позбутися ілюзій щодо абсолютної ізоляції агресора. За його спостереженнями, глобальний бізнес поступово адаптується, а європейські партнери дедалі частіше демонструють готовність ставити власну фінансову вигоду вище за солідарність з Україною.
Політик звернув увагу на тривожні тенденції в діях ключових європейських лідерів:
Враховуючи, що західні країни зацікавлені в низьких цінах на паливо і обмеження з Росії рано чи пізно все одно будуть зняті, нардеп пропонує зіграти на випередження. Він вважає, що Україна має самостійно виставити Заходу умови, які дозволять зберегти демографічний та інфраструктурний потенціал країни.
Депутат переконаний, що такий крок дозволить врятувати Київ, Одесу, Харків та Дніпро, зупинити виїзд громадян за кордон та вберегти залишки виробництва. При цьому він визнає негативні наслідки:
Гончаренко наголошує, що досягти миттєвого всеосяжного миру не вдасться, тому взаємодію з ворогом слід починати з малих, конкретних кроків. Поступове виконання локальних угод має стати фундаментом для масштабніших рішень у майбутньому.
Наприкінці свого звернення політик констатував, що на полі бою склалася ситуація, яка унеможливлює чиюсь одноосібну перемогу, оскільки обидві армії та економіки виявилися однаково витривалими.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді закликали керівництво Києва піти у відставку.