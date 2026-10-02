Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с резонансным заявлением об изменении стратегии Украины в войне с РФ. Политик подчеркнул, что, несмотря на очевидную вину Кремля и неадекватность его лидера, Киеву необходимо трезво оценивать мировую реальность, где деньги и бизнес-интересы западных союзников все чаще преобладают над декларируемыми ценностями. Парламентарий предложил инициировать поэтапные компромиссы, включая снятие санкций с российских энергоресурсов, ради спасения украинских городов и экономики.

Алексей Гончаренко

Оценивая текущий этап противостояния, депутат призвал общество избавиться от иллюзий по поводу абсолютной изоляции агрессора. По его наблюдениям, глобальный бизнес постепенно адаптируется, а европейские партнеры все чаще демонстрируют готовность ставить собственную финансовую выгоду выше солидарности с Украиной.

"Конечно, Россия во всем виновата и Путин — неадекватный купающийся в крови человек, но мы четко видим стратегическую цель Москвы на этом этапе", — отметил Алексей Гончаренко, анализируя мотивы Кремля. По его мнению, захватчики стремятся вернуть полноценную торговлю нефтью и газом.

Политик обратил внимание на тревожные тенденции в действиях ключевых европейских лидеров:

"Если жить в реальности, то заметно, как бизнес возвращаются в РФ, а европейские компании продают россиянам комплектующие к ракетам. Более того, Эмманюэль Макрон снял санкции с двух российских миллиардеров — Усманова и Фридмана. Факт в том, что деньги для союзников важнее ценностей".

Учитывая, что западные страны заинтересованы в низких ценах на топливо и ограничения из России, рано или поздно все равно будут сняты, нардеп предлагает сыграть на опережение. Он считает, что Украина должна самостоятельно выставить Западу условия, позволяющие сохранить демографический и инфраструктурный потенциал страны.

"Давайте не будем дураками и попробуем этим воспользоваться, — призвал парламентарий, формулируя альтернативный курс. — Мы можем сами выступить за снятие ограничений с России в обмен на прекращение каких-либо дальнобойных ударов, разблокирование Черного моря и фиксацию боев сугубо на Донбассе".

Депутат уверен, что такой шаг позволит спасти Киев, Одессу, Харьков и Днепр, остановить выезд граждан за границу и уберечь остатки производства. При этом он признает негативные последствия:

"Да, минус в том, что у россиян появится больше денег на войну. Но за эти пять лет их и так меньше не стало. Если санкции все равно отменят, лучше выбить выгодные условия для себя".

Гончаренко отмечает, что достичь мгновенного всеобъемлющего мира не удастся, поэтому взаимодействие с врагом следует начинать с малых, конкретных шагов. Постепенное выполнение локальных соглашений должно стать фундаментом для более масштабных решений в будущем.

"Давайте договариваться обо всем на свете, везде, где это возможно, – подчеркнул народный избранник, призывая к началу диалога. — Договоримся о прекращении обстрелов портов, предприятий и школ. Шаг за шагом, когда этих договоренностей начнут придерживаться, можно будет выйти на что-то большее".

В конце своего обращения политик констатировал, что на поле боя сложилась ситуация, которая делает невозможным чью-то единоличную победу, поскольку обе армии и экономики оказались одинаково выносливыми.

"Мы находимся в паритете, поэтому выход один — договариваться и идти на уступки, как бы это ни было больно. Кто должен наконец сказать правду. Хватит уже мощностей, несокрушимостей и стойкостей", — резюмировал Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде призвали руководство Киева уйти в отставку.