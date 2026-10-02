«Кто-то должен сказать людям правду»: в Раде озвучили радикальный план поэтапных соглашений с Россией

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Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко выступил с резонансным заявлением об изменении стратегии Украины в войне с РФ. Политик подчеркнул, что, несмотря на очевидную вину Кремля и неадекватность его лидера, Киеву необходимо трезво оценивать мировую реальность, где деньги и бизнес-интересы западных союзников все чаще преобладают над декларируемыми ценностями. Парламентарий предложил инициировать поэтапные компромиссы, включая снятие санкций с российских энергоресурсов, ради спасения украинских городов и экономики.
Алексей Гончаренко
Оценивая текущий этап противостояния, депутат призвал общество избавиться от иллюзий по поводу абсолютной изоляции агрессора. По его наблюдениям, глобальный бизнес постепенно адаптируется, а европейские партнеры все чаще демонстрируют готовность ставить собственную финансовую выгоду выше солидарности с Украиной.
Политик обратил внимание на тревожные тенденции в действиях ключевых европейских лидеров:
Учитывая, что западные страны заинтересованы в низких ценах на топливо и ограничения из России, рано или поздно все равно будут сняты, нардеп предлагает сыграть на опережение. Он считает, что Украина должна самостоятельно выставить Западу условия, позволяющие сохранить демографический и инфраструктурный потенциал страны.
Депутат уверен, что такой шаг позволит спасти Киев, Одессу, Харьков и Днепр, остановить выезд граждан за границу и уберечь остатки производства. При этом он признает негативные последствия:
Гончаренко отмечает, что достичь мгновенного всеобъемлющего мира не удастся, поэтому взаимодействие с врагом следует начинать с малых, конкретных шагов. Постепенное выполнение локальных соглашений должно стать фундаментом для более масштабных решений в будущем.
В конце своего обращения политик констатировал, что на поле боя сложилась ситуация, которая делает невозможным чью-то единоличную победу, поскольку обе армии и экономики оказались одинаково выносливыми.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде призвали руководство Киева уйти в отставку.