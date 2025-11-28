Хто з українських посадовців фактично не викликає суперечок у суспільстві: інтригуюча заява

Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки (ГУР), є одним із небагатьох керівників України, чиє ім’я майже не викликає суперечок у суспільстві. Таку думку висловив Тарас Чмут, голова фонду "Повернись живим", коментуючи включення Буданова до рейтингу "УП-100" — списку ста українських лідерів, які сьогодні формують незалежність та майбутнє держави.

Чмут підкреслив, що Буданов назавжди вписав своє ім’я та досягнення в сучасну історію України. За його словами, очолюване ним Головне управління розвідки перетворилося з маловідомої структури на одну з найпотужніших спецслужб світу. Завдяки цьому Україна здатна завдавати ударів ворогу там, де той не очікує, зміцнюючи свої позиції у глобальному геополітичному протистоянні.

Волонтер нагадав, що саме ГУР та його керівник публічно попереджали владу і суспільство про підготовку Росією широкомасштабного наступу взимку 2022 року.

"Ми познайомилися особисто навесні 2022 року, а стратегічними партнерами стали від перших днів повномасштабної війни. За цей час реалізували десятки спільних операцій і проєктів: від придбання Bayraktar TB2 до перших ударів у глибокому тилу та морських операцій, а також низки складних історій, про які ще зарано розповідати публічно", — зазначив Чмут.

Він підкреслив, що Буданов — офіцер і лідер, оцінюваний не за словами, а за конкретними результатами на полі бою та у глибокому тилу. За словами Чмута, серед українських керівників він виділяється своєю безсуперечністю, професіоналізмом і здатністю ефективно діяти в критичних ситуаціях.

