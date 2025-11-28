Кто из украинских чиновников фактически не вызывает споров в обществе: интригующее заявление

Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки (ГУР), является одним из немногих руководителей Украины, чье имя почти не вызывает споров в обществе. Такое мнение высказал Тарас Чмут, глава фонда "Вернись живым", комментируя включение Буданова в рейтинг "УП-100" — список ста украинских лидеров, которые сегодня формируют независимость и будущее государства.

Фото: из открытых источников

Чмут подчеркнул, что Буданов навсегда вписал свое имя и достижения в современную историю Украины. По его словам, возглавляемое им Главное управление разведки превратилось из малоизвестной структуры в одну из мощнейших спецслужб мира. Благодаря этому Украина способна наносить удары врагу там, где тот не ожидает, укрепляя свои позиции в глобальном геополитическом противостоянии.

Волонтер напомнил, что именно ГУР и его руководитель публично предупреждали власть и общество о подготовке Россией широкомасштабного наступления зимой 2022 года.

"Мы познакомились лично весной 2022 года, а стратегическими партнерами стали с первых дней полномасштабной войны. За это время реализовали десятки совместных операций и проектов: от приобретения Bayraktar TB2 до первых ударов в глубоком тылу и морских операций, а также ряда сложных историй, о которых еще рано".

Он подчеркнул, что Буданов — офицер и лидер, оцениваемый не по словам, а по конкретным результатам на поле боя и глубоком тылу. По словам Чмута, среди украинских руководителей он выделяется своим непротиворечивостью, профессионализмом и способностью эффективно действовать в критических ситуациях.

