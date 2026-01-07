Хто в Європі миється щодня: неочікувана карта гігієнічних звичок

Звички щоденного прийняття душу в Європі суттєво відрізняються залежно від країни, клімату та культурних норм. Про це свідчить інфографіка, підготовлена на основі даних GeoData & Rankings, яка демонструє частку населення, що приймає душ щодня в різних європейських державах.

Душ. Фото: з відкритих джерел

Найвищі показники щоденного миття зафіксовані у країнах Південної Європи. Зокрема, в Італії понад 95% населення приймають душ щодня – це один із найвищих показників на континенті. Високі рівні також спостерігаються в Португалії, де частка людей із щоденною гігієнічною практикою становить від 85% до 94%.

Іспанія та Греція демонструють дещо нижчі, але все одно високі показники – у межах 75-84%. Аналітики пов’язують це з теплішим кліматом, активнішим способом життя та усталеними культурними нормами, які заохочують регулярне водне очищення.

Водночас у багатьох країнах Центральної та Північної Європи ситуація виглядає інакше. Частка людей, які приймають душ щодня, там значно нижча – в окремих державах вона опускається нижче 65%. Для низки країн регіону дані взагалі відсутні або є обмеженими, що ускладнює повну картину гігієнічних звичок.

Експерти зазначають, що такі відмінності пояснюються не лише кліматом, а й історичними традиціями, доступом до водних ресурсів, рівнем урбанізації та особливостями побуту. У холодніших регіонах Європи щоденний душ не завжди вважається необхідністю, тоді як на Півдні він є майже невід’ємною частиною щоденної рутини.

Інфографіка наочно демонструє, що навіть у межах одного континенту уявлення про особисту гігієну можуть суттєво різнитися, відображаючи глибші соціальні та культурні відмінності між європейськими країнами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вчені заявили, що надмірна гігієна шкодить здоров'ю.



