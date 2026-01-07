Кто в Европе моется каждый день: неожиданная карта гигиенических привычек

Привычки ежедневного принятия душа в Европе существенно отличаются в зависимости от страны, климата и культурных норм. Об этом свидетельствует инфографика, подготовленная на основе данных GeoData & Rankings, демонстрирующая долю населения, принимающего душ ежедневно в разных европейских государствах.

Душ. Фото: из открытых источников

Самые высокие показатели ежедневной мойки зафиксированы в странах Южной Европы. В частности, в Италии более 95% населения принимают душ ежедневно – это один из самых высоких показателей на континенте. Высокие уровни наблюдаются в Португалии, где доля людей с ежедневной гигиенической практикой составляет от 85% до 94%.

Испания и Греция демонстрируют несколько более низкие, но все равно высокие показатели – в пределах 75-84%. Аналитики связывают это с более теплым климатом, более активным образом жизни и установившимися культурными нормами, поощряющими регулярную водную очистку.

В то же время во многих странах Центральной и Северной Европы ситуация выглядит иначе. Доля людей, принимающих душ ежедневно, там значительно ниже – в отдельных государствах она опускается ниже 65%. Для ряда стран региона данные вообще отсутствуют или ограничены, что усложняет полную картину гигиенических привычек.

Эксперты отмечают, что такие отличия объясняются не только климатом, но и историческими традициями, доступом к водным ресурсам, уровнем урбанизации и особенностями быта. В более холодных регионах Европы ежедневный душ не всегда считается необходимостью, в то время как на Юге он является почти неотъемлемой частью ежедневной рутины.

Инфографика наглядно демонстрирует, что даже в рамках одного континента представления о личной гигиене могут существенно отличаться, отражая более глубокие социальные и культурные различия между европейскими странами.

