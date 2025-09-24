Хто прослуховує телефони українців - що показали результати

Питання контролю та захисту особистої інформації в Україні залишається одним із найбільш чутливих. Соціологічна компанія Active Group провела опитування, аби з’ясувати, кого саме українці вважають причетними до можливого прослуховування телефонних розмов.

Хто прослуховує телефони українців. Фото з відкритих джерел

Найбільше опитаних переконані, що саме українські спецслужби мають доступ до їхніх телефонних розмов. У те, що українські спецслужби прослуховують телефони вірить 64,9% громадян, зокрема 20,7% відповіли "однозначно так", а 44,2% — "швидше так".

Лише 22,7% респондентів не поділяють цієї думки, що українські спецслужби прослуховують телефони громадян України. Ще 12,4% не змогли відповісти.

Хто прослуховує телефони українців

Російські спецслужби опинилися другими у списку підозр. Майже половина опитаних 48,7% вважають, що їхні розмови можуть прослуховувати російські спецслужби, з них 10,2% висловилися "однозначно так", а 38,5% — "швидше так". Натомість 36,1% переконані у протилежному, а 15,3% залишилися невпевненими щодо прослуховування телефону з боку росіян.

Також значна частина українців — 43,9%, допускають, що до контролю телефонних розмов можуть бути причетні й спецслужби країн-партнерів України. Однак у зворотному переконані 36,6%.

