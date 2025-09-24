logo

Кто прослушивает телефоны украинцев – что показали результаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто прослушивает телефоны украинцев – что показали результаты

Социологический опрос Active Group показал, что 64,9% украинцев считают, что их телефоны прослушивают отечественные спецслужбы.

24 сентября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Вопрос контроля и защиты личной информации в Украине остается одним из наиболее чувствительных. Социологическая компания Active Group провела опрос, чтобы выяснить, кого именно украинцы считают причастными к возможному прослушиванию телефонных разговоров.

Кто прослушивает телефоны украинцев. Фото из открытых источников

Больше всего опрошенных убеждены, что именно у украинских спецслужб есть доступ к их телефонным разговорам. В то, что украинские спецслужбы прослушивают телефоны верит 64,9% граждан, в том числе 20,7% ответили "однозначно да", а 44,2% — "скорее да".

Только 22,7% респондентов не разделяют это мнение, что украинские спецслужбы прослушивают телефоны граждан Украины. Еще 12,4% затруднились ответить.

Российские спецслужбы оказались вторыми в списке подозрений. Почти половина опрошенных 48,7% полагают, что их разговоры могут прослушивать российские спецслужбы, из них 10,2% высказались "однозначно да", а 38,5% – "скорее да". 36,1% убеждены в противоположном, а 15,3% остались неуверенными в прослушивании телефона россиянами.

Также значительная часть украинцев — 43,9% допускают, что к контролю телефонных разговоров могут быть причастны и спецслужбы стран-партнеров Украины. Однако в обратном убеждены 36,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах. По его словам, на самом деле старые телефоны легко прослушивать.

Также "Комментарии" писали о том, как узнать, что ваш мобильный телефон прослушивается. Что сделать, чтобы ваше мобильное устройство перестали прослушивать.



Источник: https://activegroup.com.ua/2025/09/24/chi-ukrainciv-prosluxovuyut-vlasni-specsluzhbi/
