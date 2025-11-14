Хто насправді стоїть за плівками Міндіча: яку гру може розігрувати Трамп

Міндічгейт набирає обертів і обростає все більш конспірологічними версіями, чому саме зараз НАБУ розкрило дані факти корупційних діянь. Одна з версій полягає у тому, що за цим можуть стояти США, зокрема адміністрація Трампа, щоб таким чином натиснути на українську владу і змусити Зеленського піти на невигідні для України умови закінчення війни. Чи можуть справді за плівками НАБУ стояти США? Якщо так, то з якою метою? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Корупційний скандал в енергетиці

Трампу потрібне швидке завершення війни навіть за рахунок інтересів України

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, що у цій історії звичайно варто не впадати в конспірологію, але фактом є те, що НАБУ дійсно значною мірою має вплив з боку Сполучених Штатів. Є інформація, яка буда опублікована українськими ЗМІ, про те, що детективи НАБУ провели зустріч з новопризначеним офіцером Федерального бюро розслідувань США. І так само в українських ЗМІ з'явилась інформація, що НАБУ інформувало про справу Міндіча.

"Нічого тут стверджувати не можна, але те, що Сполучені Штати дійсно тиснуть на Україну з тим, щоб Україна погодилась на будь-які умови завершення війни – це факт. Цього ніхто не приховує. І Трамп теж постійно про це говорить. При цьому перші кавалерійські наскоки на Україну і українську владу виявилися безрезультативними. І адміністрація Трампа була змушена відступити, але, я думаю, що тоді вони цілком могли вирішити зайти, як то кажуть, з іншого боку, шляхом дискредитації українського політичного керівництва, щоб потім поставити йому ультиматум щодо виконання всіх необхідних вимог. Знову ж таки, треба наголосити, що Трамп постійно підкреслює, що йому важливо завершити війну, але неважливо як. Трамп постійно висловлює різноманітні наративи, близькі до російських. Трамп не приховує того, що він хоче перезавантажити відносини з Росією і лише війна проти України цьому заважає", – заначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він також зверну увагу на цікавий факт, що буквально цього тижня адміністрація Трампа домоглася, щоб у резолюції Генеральної асамблеї ООН було прибрано згадки про окупацію українських територій, про окупацію Криму, щоб тему окупованих територій взагалі не піднімати, як і не піднімати питання їх звільнення.

"Тобто є факти. Факт № 1 – НАБУ серйозно контролюється Сполученими Штатами. Факт № 2 – Сполучені Штати зацікавлені у завершенні війни Росії проти України, у тому числі і за рахунок українських інтересів, у тому числі і шляхом ледь не капітуляції України. Факт № 3 – цьому протистоїть президент України. Тобто в принципі Сполучені Штати реально можуть бути зацікавлені у подібному розвитку подій, щоб дискредитувати українську владу і таким чином домогтися від неї фактичної капітуляції у війні. Чи є це так ми звичайно не знаємо, але те, що це може бути і це один із цілком реальних сценаріїв – це теж факт", – підсумував Петро Олещук.

Українців можуть використовувати в темну

Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр (Олесь) Доній зазначив, "справу Міндіча" справді розпочали НАБУ і САП, а це структури, які значною мірою були створені за сприяння Заходу, і на кошти Заходу. Інформаційними партнерами є гроно громадських "антикорупційних" організацій, які мали роками фінансування від західних посольств і фондів.

Експерт припускає, що це може бути спецоперація на догоду нової адміністрації США.

"Наприклад: НАБУ і САП роками шукали, і таки знайшли реальні корупційні мародерські схеми української влади, де замазано найвище керівництво, як мінімум-оточення президента, а можливо і сам президент. Президент Зеленський не хоче йти на підписання "замирення" з фашистською росією, як пропонує Трамп, по-перше, тому що умови невигідні для України, і, по-друге, бо хочеться довічної влади, а будь-яке "замирення" може привести до небажаних для влади виборів. У Трампа , як виявилося, нема важелів тиску на Зеленського, його ж мовою "нема карт". І тут "карти" з'являються. Реальна корупційна мародерська схема з особистим другом президента, який і став "смотрящим" по кільком міністерствам. Маючи такі "карти" Трамп може спробувати тиснути на Зеленського компроматом, щоб той підписав невигідні для України, фактично завуальовані проросійські, умови "замирення". Тоді по "справі Міндіча" покарають лише "стрілочників", нехай і найвищого рангу, а до самого Зеленського ниточки будуть обрубані. Як свого часу смерть міністра внутрішніх справ Кравченка обрубали всі ниточки від гучного "касетного скандалу", які вели до Кучми", – зазначив Олесь Доній.

Він підсумовує, от і виходить, що всіх, хто щиро піарить і коментує цю "справу Міндіча" використовують в темну з незрозумілими, а може й небезпечними наслідками для України.

Олесь Доній наголошує, що на щастя, ця теза – лише припущення, а не твердження, бо не хотілося, щоб так було. Хоча й можу бути.

